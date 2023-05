Wemade celebra los 100 días del MIR M con ‘Thank You Grand Festival’

SEOUL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2023--

El MMORPG de Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond (en adelante, "MIR M") comenzó a celebrar los 100 días de servicio desde su lanzamiento con los eventos "Thank You Grand Festival" (Gran Festival Agradecimiento) el 2 de mayo.

MIR M celebrará el evento "100 Days Celebration Divine Dragon's 14 Days Check-in" (Celebración de los 100 días de registro de 14 días del Dragón Divino) hasta el 29 de mayo. Según el número de días de conexión durante el periodo del evento, los usuarios podrán obtener la "Bolsillo de conmemoración de 100 días", que puede incluir objetos como "Tique de invocación de encarnación", "Tique de invocación de fantom", "Enhancement Stone" (Piedra de mejora) y "Phoenix Orb" (Orbe de fénix).

También se dará la bienvenida a los usuarios nuevos y antiguos. Estos usuarios podrán obtener el "Level Achievement Chest" (Cofre de logros de nivel) cuando alcancen un determinado nivel tras completar la misión "Piedra de la base brillante" antes de la actualización del 30 de mayo.

Los nuevos usuarios podrán obtener poderosos "100 Days Celebration Accessory Items (Necklace, Ring, Bracelet)" (Accesorios de celebración de los 100 días (collar, anillo, pulsera))" al alcanzar el nivel 35. Al alcanzar el nivel 45, los usuarios que vuelvan podrán obtener no solo "Billete de invocación de avatar" y "Billete de invocación de acompañante", sino también "Event Gear Support Chest (Weapon, Armor, Accessory)" (Cofre de apoyo de equipo de evento (arma, armadura, accesorio)) y muchos otros objetos.

También estará disponible la mazmorra de evento "Cueva secreta de Nachal". Los usuarios podrán obtener "Moneda de conmemoración de 100 días" cazando monstruos en la mazmorra del evento, y visitar la "Taller de Yoyo" para usarlas para fabricar objetos que impulsarán el crecimiento del personaje, como el "Cofre de regalo de celebración de los 100 días", el "Cofre de selección de tomos de habilidades del tesoro de los 100 días" y el "Libro secreto". Los personajes de nivel 30 o superior podrán entrar en la mazmorra del evento durante 1 hora al día por personaje hasta la actualización del 16 de mayo.

Durante el periodo del evento, también aumentarán las posibilidades de desbloquear cuencas de Dracoroca. Además, se reducirán los costes de combinar y mejorar las Dracorocas, lo que hará que el crecimiento del personaje sea más eficiente.

Más información sobre MIR M en el sitio web oficial.

