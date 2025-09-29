Wemby regresa. Kyrie y Tatum quieren volver. Las lesiones marcan el día de medios en la NBA

Victor Wembanyama está de vuelta. Kyrie Irving y Jayson Tatum podrían regresar. Tyrese Haliburton y Damian Lillard no planean jugar nuevamente hasta la próxima temporada.

Las lesiones ya son una gran noticia en la NBA esta temporada, incluso antes de que la mayoría de los campamentos abran sus puertas.

Wembanyama, el centro All-Star de San Antonio, está de vuelta y ansioso por comenzar después de haber sido autorizado este verano tras un susto causado por trombosis venosa profunda en uno de sus hombros, lo cual, al principio, se consideró un problema potencialmente amenazante para la carrera del francés. La temporada 2024-25 de Irving terminó con un desgarro del ligamento cruzado anterior y se está recuperando, aunque sin un cronograma firme para su regreso, mientras que la recuperación de Tatum de un desgarro de Aquiles tiene a los fanáticos de Boston soñando con un regreso esta temporada.

"Es un cambio de vida, pasar tanto tiempo en hospitales y alrededor de médicos y escuchar más malas noticias de las que desearía haber escuchado", dijo Wembanyama. "Es traumático, pero a largo plazo, creo que va a ser muy beneficioso porque, aunque no se lo deseo a nadie, te hace entender lecciones que nada más podría haberte hecho entender".

Wembanyama debería estar listo para la noche de apertura con los Spurs. Irving y Tatum tendrán que esperar un poco más para sus autorizaciones, pero parecen estar en el camino correcto. Y muchos de los nombres principales que han estado lidiando con problemas de lesiones dijeron que a veces dependen unos de otros para ayudar a superar el largo camino de regreso a jugar.

"Vimos a algunos jugadores estrella lesionarse este año que significaron mucho para su equipo", dijo Irving. “Siempre estamos rezando el uno por el otro, siempre apoyándonos, siempre mostrando cuál es nuestro progreso”.

“Todos estamos tratando de demostrar legítimamente que podemos sanar como Wolverine”, añadió.

Se refería a un personaje de Marvel, uno con poderes de curación excepcionales. Tatum podría ser el favorito en la clasificación de Wolverine.

Los desgarros de Aquiles típicamente pueden significar que un atleta se pierde un año completo o más; no es una ciencia exacta, pero es una buena suposición la mayoría de las veces. Haliburton no jugará esta temporada después de lesionarse en el Juego 7 de las Finales de la NBA el pasado junio, y Lillard, ahora de vuelta con Portland, no espera jugar después de desgarrarse el Aquiles mientras jugaba con Milwaukee en los playoffs de la pasada temporada.

"No lo planeo", dijo Lillard. "Solo quiero estar lo más saludable posible y tener un 100% de confianza en ello y poder hacer todos los movimientos y todo lo que se necesita para estar en la cancha de la NBA. ... En ese momento, cuando sea ese momento, obviamente tendré una decisión que tomar".

Tatum parece inclinarse hacia el otro lado.

Solo cinco meses después de su desgarro de Aquiles en los playoffs de la temporada pasada, ya está de vuelta en la cancha y realizando algunos entrenamientos. No estará en un juego pronto, pero ciertamente parece que no descarta la temporada.

“Creo que para mí ha habido momentos brillantes y volver a la cancha y poder participar en un entrenamiento de baloncesto, definitivamente fue uno de los momentos más brillantes de este viaje”, dijo Tatum. “Se sintió realmente bien estar en la cancha y driblar un balón de baloncesto, pasar por un entrenamiento, simplemente sentirme como un jugador de baloncesto nuevamente”.

Haliburton se ve a sí mismo desempeñando el papel de asistente técnico no oficial esta temporada. El escolta de Indiana, que reconoció que el proceso, a veces, ha sido mentalmente desafiante, se está recuperando bien, pero supo de inmediato que lesionarse a finales de junio no iba a llevar a jugar baloncesto nuevamente en una temporada regular que se extiende de octubre a abril.

“Creo que cuando no puedes jugar, obtienes una nueva perspectiva sobre las cosas”, dijo Haliburton. “Creo que siempre hay tiempo para aprender y crecer. Y creo que, para mí, este año, al no poder jugar, siento que voy a poder ver el juego de una manera diferente”.

A medida que los campamentos abren, la esperanza está en todas partes. Y lidiar con una lesión que termina una temporada solo hace que los jugadores aprecien más el juego en el futuro, dijo Wembanyama, quien canalizó sus frustraciones en entrenar más duro que nunca este verano.

“Lo que he hecho este verano, es de clase mundial”, dijo Wembanyama. “Incluso en los deportes profesionales, no creo que muchas personas hayan entrenado de la manera en que hemos entrenado este verano”.

___

La escritora de deportes de AP Beth Harris en Inglewood, California, contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes