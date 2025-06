Wenger promete mejorar calidad de los terrenos de juego del Mundial 2026

Por Julien Pretot

MIAMI, 28 jun (Reuters) - Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, reconoció que la calidad de los terrenos de juego que acogen los partidos del Mundial de Clubes en Estados Unidos no es lo suficientemente buena, pero insistió en que será mejor cuando el país coorganice la Copa Mundial de 2026.

Los terrenos de juego, a menudo muy secos y rociados con agua durante las pausas de enfriamiento o en el descanso, han sido muy criticados, principalmente por los entrenadores y jugadores de los equipos europeos participantes.

"He estado personalmente en el campo de Orlando", declaró el sábado Wenger, exentrenador del Arsenal. "No está al nivel al que están acostumbrados los clubes europeos, porque no es perfecto, pero eso se rectificará para el Mundial del año que viene".

El entrenador del París Saint Germain, Luis Enrique, planteó la cuestión al principio del torneo ampliado de la Copa Mundial de Clubes.

"El balón bota como un conejo", dijo Luis Enrique tras la victoria inicial de su equipo por 4-0 sobre el Atlético de Madrid.

"Hoy, por ejemplo, el campo era de césped artificial y ahora es de hierba natural, lo que significa que hay que regarlo manualmente. Es un gran problema para nuestra forma de jugar".

"La FIFA tiene que tomarse esto en serio. No sólo los campos de los estadios, sino también los de entrenamiento. Si estamos llamando a esto el mejor torneo de clubes del mundo, debería tener instalaciones de primera clase. No me imagino un partido de la NBA jugado en una cancha llena de agujeros". (Reporte de Julien Pretot; edición de Ed Osmond. Editado en español por Natalia Ramos)