Wentz lidera el regreso a los entrenamientos tras una lesión

WESTFIELD, Indianápolis, EE.UU. (AP) — Carson Wentz volvió a trabajar este lunes con los Colts de Indianápolis —y se vio afilado.

El guard elegido tres veces All-Pro Quenton Nelson y el center Ryan Kelly se le unieron en la práctica por primera vez desde finales de julio.

Si, todos los titulares regresaron tras sufrir lesiones y finalmente los Colts tuvieron un destello de cómo se podrían ver a plena capacidad. Wentz y Nelson no habían sostenido entrenamientos juntos desde que el quarterback se sometió a una cirugía a inicios de agosto para remover fragmentos de hueso en el pie. Kelly había estado fuera debido a un hiperextensión en el codo izquierdo. Esperan que esta semana los tres realicen ejercicios limitados.

“Fue muy divertido, honestamente”, dijo Wentz, el recién adquirido quarterback de Filadelfia. “No me gusta ver la práctica, prefiero estar trabajando y divirtiéndome”.

Al coach de los Colts Frank Reich y al receptor Zach Pascal les gustó lo que vieron en Wentz y reconocieron que parecía estar en sintonía con sus compañeros a pesar de que estuvo fuera tres semanas.

Es una buena señal después de observar al quarterback de segundo año Jacob Eason y al novato Sam Ehlinger, selección de sexta ronda, repartirse las jugadas en ausencia de Wentz. Aunque ambos promete, también batallaron por momentos —quizá algo esperado dado que ninguno habían lanzado contra otros equipos de la NFL antes del 12 de agosto. El veterano quarterback Brett Hundley ha sido la tercera opción.

Pero Wentz regresó apenas tres semanas después de su cirugía y una semana antes de lo que anticipaba Reich, lo que es prometedor para la ofensiva de Indianápolis que podría tener a su trío de vuelta para su primer juego de la temporada el 12 de septiembre ante Seattle.

Pero aún tienen más obstáculos.

Los tres pasaron la semana pasada rehabilitándose, pero ahora deberán demostrar que pueden completar los entrenamientos en días consecutivos.

El lunes fue la primera vez que Indianápolis estaba en forma desde que reportaron en Westfield, Indiana el 27 de julio. El campamento concluye el miércoles antes del último juego de pretemporada el viernes en Detroit.

“Veo que estábamos en los estiramientos y los chicos estaban estirando y veo a otros jugadores saludables y dije, 'Parece que tenemos un equipo aquí. Creo que vamos a estar bien”, dijo Reich.

Wentz cree que también estará bien.

“Desafortunadamente he estado antes en este punto, con repeticiones limitadas y tuve que jugar”, recordó. “No fue una de esas lesiones en las que vas a rehabilitación y estás lejos por un largo tiempo. He estado involucrado en las reuniones y todo excepto por un día. Aún me siento confiando con el calendario y todo”.

