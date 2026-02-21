Werder Bremen cancela su gira estadounidense por "razones políticas"

El Werder Bremen ha cancelado su gira por Estados Unidos, que incluía un partido en Mineápolis, escenario de protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump, debido en parte a "razones políticas", dijo el sábado un portavoz del club alemán a la AFP.

El Werder Bremen estaba ultimando organizar una gira en mayo, con amistosos en Mineápolis y Detroit, antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Pero el club ha renunciado al considerar que una gira por Estados Unidos en estos momentos no sería coherente con los valores de la institución.

En las últimas semanas, miles de agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron desplegados en Mineápolis como parte de una ofensiva migratoria de Donald Trump.

Dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, fueron abatidos a tiros en enero durante las masivas protestas contra la presencia de ICE en la ciudad.

Consultado por la AFP, el portavoz confirmó que la gira ha sido cancelada por "razones deportivas, económicas y políticas" y añadió: "Jugar en una ciudad donde hay disturbios y donde han disparado contra personas no encaja con nuestros valores".

El Werder Bremen se encuentra actualmente en la 16ª posición, puesto de repechaje por el descenso, y el portavoz afirmó que la posibilidad de descender complicaba aún más la planificación del viaje.

Los clubes europeos suelen realizar giras de pretemporada para ganar rodaje y reforzar su perfil internacional, y Estados Unidos es un destino habitual.

Cuatro veces campeón de Alemania y ganador por última vez de la Bundesliga en 2004, el Bremen es uno de los clubes más politizados del país y se pronuncia con frecuencia sobre cuestiones sociales.

En 2024, el Bremen fue uno de los pocos clubes alemanes que abandonaron X, antes conocido como Twitter, al afirmar que la plataforma se había convertido en un foro para "discursos de odio, odio contra las minorías, publicaciones de extrema derecha y teorías conspirativas" bajo la propiedad de Elon Musk.