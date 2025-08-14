Werner retira más de 100.000 escaleras por riesgo de caída y lesiones

Werner anunció el jueves que está retirando del mercado más de 100.000 escaleras defectuosas debido a un mecanismo de bloqueo que puede fallar, lo que podría causar que los usuarios caigan y se lesionen.

En cooperación con los reguladores federales de productos de consumo, Werner está retirando del mercado 122.250 escaleras Multi-Max Pro que vienen en tamaños de 20 pies y 24 pies. Las escaleras se vendieron exclusivamente en Home Depot entre noviembre de 2021 y febrero de 2024 con precios entre US$200 y US$281.

La empresa con sede en Illinois dijo que los propietarios de las escaleras que están siendo retiradas deben dejar de usarlas de inmediato y registrarse en www.wernerco.com/recalls para comenzar el proceso de reembolso completo. Una vez que los propietarios hayan desechado adecuadamente sus escaleras según las instrucciones de Werner, la empresa dijo que emitirá un cheque por el reembolso completo.

Las escaleras son plateadas con una parte superior azul y una etiqueta azul en el riel lateral con un óvalo que contiene la palabra "Werner" y "MULTI MAX PRO". Los números de tamaño y modelo son ALMP-20IAA o ALMP-24IAA y tienen una cuerda negra larga en la parte trasera.

Werner indicó que ha recibido 18 informes de caídas, incluidos 14 informes de lesiones que resultaron en contusiones, laceraciones, lesiones en la cabeza y fracturas en la muñeca, pierna y costillas.

Si los consumidores creen que poseen una escalera que está siendo retirada, pueden llamar a Werner al 888-624-1907 de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, hora del Este, de lunes a viernes o enviar un correo electrónico a ladder@realtimeresults.net. Se puede encontrar más información en línea en http://www.wernerco.com/recalls o haciendo clic en "Recalls" en la parte inferior de la página de inicio de Werner.

El número de retiro es 25-431.

Werner señaló que los modelos ALMP-16IAA y ALMP-18IAA Multi-Max Pro actualmente ofrecidos a la venta tienen un diseño diferente y no están incluidos en el retiro.

