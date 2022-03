Wernher Von Braun nació hace 110 años: siete citas imprescindibles

Este 23 de marzo se cumplen 110 años del nacimiento de Wernher von Braun, considerado uno de los mayores diseñadores de cohetes, desde la V2 nazi al Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna.

Nacido en 1912 en Wirsitz, en el entonces Imperio Alemán, Brown estuvo al frente del programa militar de cohetes de la Alemania nazi y se entregó a los estadounidenses al finalizar la II Guerra Mundial. Fue fichado por la NASA y se nacionalizó en los años 50. Falleció en 1977. De sus incontables conferencias y entrevistas, aquí seleccionamos siete citas que ilustran su pensamiento.

- La ciencia no tiene una dimensión moral. Es como un cuchillo. Si se lo da a un cirujano o a un asesino, cada uno lo utilizará diferentemente.

- He aprendido a usar la palabra imposible con la mayor precaución.

- La conquista del universo tiene que resolver dos problemas: la gravedad y la burocracia. Podríamos haber dominado la gravedad.

- Una buena prueba vale mil opiniones de expertos.

- La mejor computadora es un hombre, y es el único que puede ser producido en masa por mano de obra no cualificada.

- La ciencia y la religión no son antagonistas. Por el contrario, son hermanas. MIentras que la ciencia intenta aprender más sobre la creación, la religión trata de entender mejor al Creador.

- No me digas que el hombre no pertenece ahí fuera. El hombre pertenece a donde quiera que vaya, y así lo hará plenamente cuando llegue allí.