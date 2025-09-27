West Ham anuncia el cese de su entrenador Graham Potter

El West Ham, penúltimo clasificado de la Premier League antes de la 6ª jornada, anunció este sábado el cese con efecto inmediato de su entrenador Graham Potter, apenas nueve meses después de llegar al banquillo del club londinense.

"Los resultados y el rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada y en el inicio de la temporada 2025-2025 no han respondido a las expectativas", justificó el club en su comunicado.

Dos días antes de enfrentarse al Everton en Liverpool, el West Ham apenas ha sumado tres puntos en las cinco primeras jornadas del campeonato inglés, una victoria frente al Nottingham Forest (3-0).

"El consejo de administración considera que es necesario un cambio para ayudar al equipo a mejorar su posición en la Premier League tan rápido como sea posible", añadió el club.

La entidad no ha comunicado el nombre de su sustituto, pero medios británicos informan que será el portugués Nuno Espirito Santo, recientemente despedido por el Nottingham Forest.

La crisis deportiva del West Ham coincide con un momento de enfrentamiento entre los aficionados y los dirigentes.

Varios miles de hinchas se manifestaron en las afueras del London Stadium el pasado fin de semana, antes de la derrota 2-1 contra el Crystal Palace, tras una pancarta con el mensaje "Sold our Soul. 15 years of destroying West Ham United" (Han vendido nuestra alma. 15 años destruyendo el West Ham United).

Los hinchas reprochan al presidente David Sullivan y a la vicepresidenta Karren Brady la falta de inversiones a largo plazo, así como el abandono del histórico estadio de Upton Park en 2016 y la poca consideración hacia los abonados.

