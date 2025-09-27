West Ham despide a Graham Potter y contrata a Nuno Espírito Santo el mismo día

West Ham despidió al entrenador Graham Potter y contrató a Nuno Espírito Santo como su reemplazo el sábado, apenas después de cinco partidos en la nueva temporada de la Liga Premier y dos días antes del próximo partido del equipo londinense contra el Everton.

Potter pagó el precio por el desplome de West Ham al penúltimo lugar después de perder cuatro de sus partidos de liga hasta ahora. El equipo ya está fuera de la Copa de la Liga Inglesa también.

Nuno dejó Nottingham Forest el 9 de septiembre después de un deterioro en su relación laboral con la jerarquía del club, pero encontró una nueva casa rápidamente para su cuarta etapa en la máxima división de Inglaterra, habiendo entrenado previamente a Wolverhampton y Tottenham.

“Mi objetivo es trabajar duro para obtener lo mejor del equipo y asegurar que seamos lo más competitivos posible”, indicó Nuno. "El trabajo ya ha comenzado y estoy deseando enfrentar el desafío que tenemos por delante".

Potter asumió el cargo en enero y llevó al club a terminar en el puesto 14 la temporada pasada.

“Los resultados y las actuaciones durante la segunda mitad de la temporada pasada y el inicio de la temporada 2025-26 no han cumplido con las expectativas, y la junta directiva cree que es necesario un cambio para ayudar a mejorar la posición del equipo en la Premier League lo antes posible”, dijo el club en un comunicado.

Potter manifestó estar "increíblemente decepcionado" por dejar West Ham "sin poder lograr lo que nos propusimos lograr".

“Los resultados simplemente no han sido lo suficientemente buenos hasta ahora”, dijo en un comunicado a través de la Asociación de Entrenadores de Liga.

Tenencia problemática

West Ham recurrió a Potter a principios de 2025 después de que Julen Lopetegui, el sucesor de David Moyes, durara solo 22 partidos.

Potter había rechazado múltiples propuestas de trabajo durante un período de casi dos años tras ser despedido por el Chelsea, donde duró sólo siete meses en la temporada 2022-23.

Antes de eso, construyó una sólida reputación con períodos en Ostersund en Suecia, Swansea y Brighton.

West Ham terminó la temporada pasada con solo dos victorias en sus últimos 11 partidos de liga y perdió al atacante clave Mohammed Kudus en la temporada baja.

El descontento de los seguidores de West Ham no se calmó después de una ráfaga de fichajes durante las últimas semanas de la ventana de transferencias que coincidió con derrotas contundentes ante Sunderland (3-0) y Chelsea (5-1) en agosto.

Una victoria por 3-0 en Nottingham Forest el mes pasado proporcionó algo de alivio, pero West Ham cayó por el mismo marcador ante Tottenham después del receso internacional de septiembre y la derrota ante el Crystal Palace el fin de semana pasado llevó al despido de Potter.

“Quisiera agradecer a todo el staff del club que me hizo sentir bienvenido, a los jugadores y sus esfuerzos durante mi mandato”, comentó Potter, “y por último a los aficionados, que han apoyado durante este camino que ha sido difícil por momentos”.

Nuno regresa

Nuno, quien firmó un contrato de tres años con West Ham, llevó al Forest a la competición europea por primera vez en 30 años gracias a un séptimo lugar en la liga la temporada pasada.

Sin embargo, fue despedido después de apenas tres partidos esta campaña debido a que el portugués tuvo un enfrentamiento muy público con el propietario Evangelos Marinakis, supuestamente derivado de una ruptura en las relaciones con el recientemente contratado jefe global de fútbol del club, Edu Gaspar.

West Ham comentó que Nuno asumirá el mando del equipo contra el Everton y elogió su “capacidad de entrenamiento, perspicacia táctica y cualidades de liderazgo”.

