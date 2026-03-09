West Ham elimina en penales a Brentford para meterse en cuartos de FA Cup

West Ham se clasificó este lunes a cuartos de final de la Copa inglesa tras eliminar en los penales al Brentford (2-2; 5-3 en penales).

En este derbi londinense, el brasileño Igor Thiago marcó dos goles para el Brentford después de que los Hammers se hubiesen adelantado en dos ocasiones, con doblete también de Jarrod Bowen.

En la resolución desde los once metros, el West Ham se mostró más eficaz, ayudado por el penal a lo Panenka fallado por Dango Ouattara.

Resultados de octavos de final (clubes clasificados van precedidos del signo +)

Viernes:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

Mansfield Town (D3) - (+) Arsenal 1 - 2

Wrexham (D2) (WAL) - (+) Chelsea (ENG) 2 - 4 en prórroga

Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3

Domingo:

Fulham - (+) Southampton (D2) 0 - 1

(+) Port Vale (D3) - Sunderland 1 - 0

(+) Leeds United - Norwich City (D2) 3 - 0

Lunes:

(+) West Ham - Brentford 2-2 (5-3 en penales)