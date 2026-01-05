West Ham ficha al delantero argentino Castellanos, procedente del Lazio

5 ene (Reuters) - El delantero argentino Taty Castellanos ha fichado por el West Ham United con un contrato por cuatro temporadas y media con opción a un año más, informó el lunes el club de la Premier League.

El jugador de 27 años, que marcó 10 goles en la Serie A con Lazio la temporada pasada, ha firmado a tiempo para estar disponible para el partido de la Premier League del martes frente al Nottingham Forest, dijo el West Ham en un comunicado.

"Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda", dijo Castellanos, que lucirá el dorsal número 11 en el West Ham.

El equipo dijo que su entrenador, Nuno Espírito Santo, había identificado al ex jugador del Girona y del New York City FC como un objetivo clave.

West Ham, amenazado por el descenso y que no ha ganado ninguno de sus últimos nueve partidos, ocupa el puesto 18 en la tabla, cuatro puntos menos que el Forest, que marcha en el lugar 17.

"Cada partido es una batalla (...) Voy a darlo todo, a defender esta camiseta y, obviamente, a conseguir nuestros objetivos día a día", añadió Castellanos. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru)