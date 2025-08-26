West Ham pierde en la Copa de la Liga inglesa e incrementa la presión sobre Graham Potter

El miserable comienzo de temporada del West Ham continuó el martes con una derrota por 3-2 ante Wolverhampton en la segunda ronda de la Copa de la Liga Inglesa.

Jørgen Strand Larsen anotó a los 82 y 84 minutos, poco después de entrar como suplente, dándole la vuelta al partido a favor de los Wolves en Molineux para condenar al West Ham y al presionado entrenador Graham Potter a una tercera derrota consecutiva al inicio de la temporada.

Los Hammers ya han perdido contra Sunderland y Chelsea en la Liga Premier, encajando ocho goles en el proceso.

Después del partido, el capitán del West Ham, Jarrod Bowen, pareció intentar acercarse a un aficionado después de que los jugadores del equipo fueran a aplaudir a la afición visitante. Se vio a dos compañeros de Bowen alejándolo de un posible punto de conflicto.

Los Wolves también habían perdido sus dos primeros partidos en la liga, por lo que el partido de la Copa de la Liga era importante para ambos equipos.

Rodrigo Gomes adelantó a los Wolves, antes de que los goles de Tomas Soucek y Lucas Paquetá le dieran la ventaja al West Ham al 63.

