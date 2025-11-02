West Ham remonta y vence a Newcastle para su primera victoria en casa en ocho meses

West Ham consiguió su segunda victoria de la temporada en la Liga Premier —y la primera en casa en ocho meses— al remontar para vencer el domingo 3-1 al Newcastle.

El gol de Jacob Murphy en el cuarto minuto para Newcastle, que llegó segundos después de que Jarrod Bowen golpeara el poste en el otro extremo, no avivó lo que resultó ser una actuación lenta por parte de los visitantes.

En cambio, West Ham se fue metiendo más en el juego y Lucas Paquetá igualó a los 35 minutos con un disparo de larga distancia. Después, el defensor del Newcastle Sven Botman se estiró para bloquear un centro, pero solo logró desviar el balón a su propia red en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El suplente Tomas Soucek añadió un tercero para West Ham en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

West Ham, cuyo último triunfo en casa fue contra Leicester el 27 de febrero, se mantuvo en la zona de descenso, pero superó al Nottingham Forest en el antepenúltimo lugar. Forest fue el único equipo al que West Ham había vencido previamente esta temporada.

El entrenador de West Ham, Nuno Espirito Santo, había recogido solo un punto en sus primeros cuatro partidos al mando tras reemplazar a Graham Potter.

Newcastle se mantuvo en el puesto 13 en la liga de 20 equipos y no ha podido reproducir sus hazañas en la Liga Premier que ha conseguido otras competiciones esta temporada, habiendo ganado dos de sus tres partidos de la Liga de Campeones y avanzado a los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa.

Anthony Gordon y Nick Woltemade fueron retirados en el descanso por el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, tras actuaciones ineficaces.

Más tarde, Manchester City recibe a Bournemouth, con el segundo lugar como premio para el ganador.

