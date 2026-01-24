West Ham vence a Sunderland y logra dos victorias seguidas en su lucha por la permanencia

La apuesta de West Ham por escapar de la zona de descenso de la Liga Premier cobró impulso con la victoria el sábado 3-1 sobre Sunderland.

Fue la segunda victoria consecutiva para West Ham, que ya tenía tres goles de ventaja a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Crysencio Summerville, un penal de Jarrod Bowen y un disparo de larga distancia de Mateus Fernandes.

Brian Brobbey anotó para Sunderland en la segunda mitad.

West Ham, que superó 2-1 al Tottenham el fin de semana pasado para su primera victoria en cualquier competición desde principios de noviembre, se mantiene en la zona de descenso, pero ahora está a solo dos puntos del Nottingham Forest, que visita a Brentford el domingo.

Entre los partidos del sábado, el segundo lugar Manchester City recibe a Wolverhampton con Erling Haaland comenzando entre los suplentes y Liverpool visita a Bournemouth.

