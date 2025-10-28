Westinghouse, Cameco y Brookfield invertirán US$80.000 millones en nuevos reactores nucleares

28 oct (Reuters) - Westinghouse Electric, Cameco y Brookfield Asset Management se han asociado con el Gobierno estadounidense para construir nuevos reactores nucleares en todo el país por un valor mínimo de US$80.000 millones según informaron el martes las empresas.

Las acciones de Cameco, que cotizan en EEUU, subían alrededor de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El acuerdo tiene como objetivo acelerar el despliegue de la energía nuclear y satisfacer la creciente demanda de electricidad de la inteligencia artificial y los centros de datos, en consonancia con de mayo del presidente Donald Trump que promueve la energía nuclear, dijeron las compañías.

La energía nuclear ha despertado un renovado interés entre inversores y empresas, ya que se considera una fuente más limpia y más fiable que la eólica o la solar. Cameco Corp y Brookfield Renewable Partners cerraron la adquisición de Westinghouse por US$7900 millones, incluida la deuda en 2023.

Las empresas afirmaron que los nuevos reactores se construirán utilizando la tecnología de reactores nucleares de Westinghouse. (Información de Katha Kalia en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee y Sriraj Kalluvila; edición en español de María Bayarri Cárdenas)