Weston gana su primer oro olímpico en skeleton, tras descalificación de Heraskevych

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Matt Weston no siempre gana. Pero a veces así parece.

Y en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, el británico de 28 años no dejó lugar a dudas: es el mejor competidor de skeleton del mundo.

Al culminar una racha de cuatro años marcada por un final notable tras otro, Weston ganó la medalla de oro del skeleton en una gélida noche de viernes en Cortina d'Ampezzo. Completó cuatro descensos en dos días en 3 minutos, 43,33 segundos, registró un tiempo récord de pista en cada una de esas mangas y construyó una ventaja casi irremontable de cara al último recorrido, que se convirtió en una vuelta de la victoria.

Rompió a llorar cuando todo terminó y luego abrazó a uno de sus entrenadores —el letón Martins Dukurs, campeón olímpico de 2014. Durante mucho tiempo se consideró a Dukurs el mejor del mundo; ese título ahora le pertenece a Weston.

“Espero que cada vez que me coloco en la parte alta de la línea de salida, voy allí por una razón y solo una. Y es ganar”, manifestó Weston.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de la prueba antes de que comenzara por su insistencia en usar un casco que rendía homenaje a más de 20 entrenadores y deportistas de su país que murieron tras la invasión lanzada por Rusia hace cuatro años.

Heraskevych recibió el fallo de que no podía competir el jueves, unos 45 minutos antes del inicio. Luego el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó su apelación en una audiencia realizada el viernes en Milán.

De haber competido, Heraskevych podría haber sido candidato a medalla. Pero vencer a Weston habría sido una tarea extremadamente difícil.

Alemania se llevó la plata y el bronce. Axel Jungk y Christopher Grotheer son ahora dobles medallistas olímpicos.

Jungk, medallista de plata en 2022, volvió a ser segundo con 3:44,21; Grotheer, campeón hace cuatro años, fue tercero con 3:44,40.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes