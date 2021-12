Westrock Coffee Anuncia Importantes Expansiones en sus Instalaciones, Incluida la Fábrica de Envasado de Tostado a Listo-para-Tomar Más Grande del País

LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--dic. 18, 2021--

Westrock Coffee Company, LLC (Westrock Coffee) anunció hoy planes para expandir sus operaciones y capacidades de bebidas con la compra de una nueva instalación en Conway, Arkansas que, cuando esté completamente construida, será la instalación más grande de su tipo en los Estados Unidos. Westrock Coffee también ampliará su capacidad de fabricación de extractos en Concord, Carolina del Norte y lanzará nuevas operaciones en Malasia que atenderán la creciente demanda de sus clientes en las regiones de Asia-Pacífico (APAC) y Medio Oriente y África del Norte (Middle Easte and North Africa, MENA).

“Estamos ampliando nuestra oferta de productos terminados, agregando soluciones de envasado de bebidas finales y ampliando nuestro alcance geográfico para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes”, dijo Scott Ford, director ejecutivo y cofundador de Westrock Coffee. “Nuestro crecimiento beneficia a todos en Westrock Coffee — desde nuestros clientes globales y socios agricultores hasta nuestros empleados actuales y futuros y las comunidades donde viven. Estos anuncios de expansión de las instalaciones brindan más evidencia de que estamos en camino de lograr nuestra misión de construir y operar de manera eficiente la principal cadena de suministro integrada de café, té y extractos en el mundo a fin de mejorar las vidas de nuestros socios agricultores y estimular el éxito de los clientes a los que servimos”.

“Westrock Coffee Company ofrece la bebida que estimula a muchos habitantes de Arkansas en el lugar de trabajo y a otros en todo el mundo”, dijo el Gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. “La expansión a Conway mediante la reutilización de esta instalación y la creación de nuevos puestos de trabajo refleja el crecimiento de Westrock y el hecho de que Arkansas es un lugar dinámico y acogedor para hacer negocios”.

Nueva instalación en Conway, Arkansas

La compañía finalizó la compra de una instalación de 524 000 pies cuadrados en Conway, Arkansas, que brindará a Westrock Coffee un amplio espacio para el desarrollo, producción y distribución de su café, té y productos listos-para-tomar (ready-to-drink, RTD). La ubicación utilizará equipos de última generación, incluida la robótica avanzada, específicamente diseñados para fabricar y envasar de manera eficiente una amplia gama de bebidas, como cafés fríos enlatados o embotellados, cafés con leche, tés variados y productos a base de jugos así como tazas de café individuales. El espacio también incorporará laboratorios de desarrollo de productos y garantía de calidad de última generación, lo que permitirá a Westrock Coffee crear, probar y producir nuevas soluciones de bebidas.

“Desde la mano de obra calificada hasta nuestro clima empresarial, Arkansas cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a que las empresas crezcan y prosperen”, dijo el Secretario de Comercio de Arkansas, Mike Preston. “Estamos orgullosos de nuestras historias de éxito con cosecha propia como Westrock Coffee. Al implementar un modelo comercial único, Westrock ha mejorado la vida de los agricultores, empleados y comunidades a cada paso de su cadena de suministro. En AEDC estamos emocionados de verlos entrar en esta nueva fase de desarrollo”.

La nueva ubicación de Conway requerirá una variedad de trabajos calificados para respaldar nuestro enfoque en la innovación, la fabricación y el empaque de productos globales. Inicialmente, se crearán hasta 50 nuevos puestos de trabajo después de la fase uno de la construcción, que se espera que se complete en el primer trimestre de 2023 y luego crecerá con el tiempo hasta aproximadamente 250 puestos. Muchos de los trabajos necesarios para operar la instalación requerirán una fuerza laboral significativamente avanzada y capacitada, con salarios más altos, que van hasta más de 100 000 USD al año.

Conway será una adición a la presencia ya establecida de la compañía en Arkansas, que tiene oficinas corporativas en Little Rock y una planta de fabricación en North Little Rock.

“Westrock Coffee y Conway serán una asociación excepcional. Estoy encantado de darles la bienvenida a nuestra comunidad. La ciudad tiene la suerte de que Westrock Coffee traiga su presencia global, su perspectiva y su compromiso de invertir en la vida de sus socios en todo el mundo ”, dijo Bart Castleberry, alcalde de Conway. “Espero que Westrock continúe con su éxito en Conway y en el extranjero durante los próximos años. Me gustaría agradecer no solo a Westrock Coffee sino también a la Cámara de Comercio del Área de Conway por su compromiso con Conway”.

Mejoras en Concord, Carolina del Norte

Además, la compañía anunció que está expandiendo su Parque Comercial ubicado en Concord, Carolina del Norte. La expansión de esta planta líder en la fabricación de extractos permitirá a Westrock Coffee responder a un crecimiento sin precedentes debido a la creciente demanda de los clientes por sus extractos, té y productos a base de hierbas. La expansión agregará dos líneas de producción totalmente automatizadas, lo que aumentará la capacidad general de procesamiento de extractos en esta instalación en más del cincuenta por ciento. La expansión también incluirá la modernización de su proceso actual de fabricación y envasado de productos embotellados. Las mejoras a las instalaciones de Concord se deberían completar para finales de 2022.

“Hemos visto una fuerte demanda de productos y un crecimiento de clientes durante el año pasado y nuestra expansión nos coloca a la vanguardia en el suministro de soluciones de bebidas para cualquier tipo de negocio en cualquier forma de empaque terminado. Este progreso es un testimonio de todas las personas que desempeñan un papel en nuestras operaciones diarias”, dijo Ford.

Ampliación en Johor Bahru, Malasia

El trabajo ya está completo en las instalaciones de 90 000 pies cuadrados y dos edificios en Johor Bahru, Malasia, anunciadas a principios de este año, y se espera que la producción de bienes terminados comience en el primer trimestre de 2022. La nueva instalación, que se encuentra a solo 30 minutos del centro internacional de Singapur, mejorará la capacidad de tostado de Westrock Coffee para adaptarse a los aumentos en la fabricación, el envasado y el almacenamiento de café y soluciones de extractos en las regiones de APAC y MENA. Si bien Westrock Coffee tiene una historia en el comercio y la exportación internacionales de café, esta será su primera instalación de tostado, fabricación y envasado fuera de los EE. UU.

Acerca de Westrock Coffee Company

Westrock Coffee Company, LLC es el principal proveedor integrado de servicios de café, té y extractos en los EE. UU., que brinda financiamiento y abastecimiento de café, administración de la cadena de suministro, desarrollo de productos, tostado, empaquetado y servicios de distribución a minoristas, restaurantes, tiendas de conveniencia , cuentas comerciales y clientes del sector hotelero en todo el mundo. Con oficinas en 10 países, la compañía obtiene café y té de 35 países de origen y brinda servicio a ambas marcas la Westrock Coffee y la S&D Coffee & Tea.

Acerca de la Comisión de Desarrollo Económico de Arkansas

La Comisión de Desarrollo Económico de Arkansas (AEDC), una división del Departamento de Comercio de Arkansas, busca crear oportunidades económicas atrayendo trabajos mejor pagados, expandiendo y diversificando las economías locales en el estado, aumentando los ingresos y la inversión y generando crecimiento en todo El Estado Natural. Arkansas es un entorno favorable a los negocios que opera más ágil, más rápido y más enfocado a través de un gobierno estatal simplificado diseñado para actuar sobre los intereses corporativos de manera rápida y decisiva. Para obtener más información, visite www.ArkansasEDC.com. El Departamento de Comercio de Arkansas es el departamento que agrupa a la fuerza laboral y los impulsores del desarrollo económico. Sus divisiones y juntas reguladoras incluyen la División de Aeronáutica, la Comisión de Vías Navegables, el Consejo de Productores de Vino, la División de Servicios para la Fuerza Laboral, la Oficina de Desarrollo de Habilidades, el Departamento del Banco de Estado, el Departamento de Seguros, el Departamento de Valores, la Comisión de Desarrollo Económico y la Autoridad de Financiamiento del Desarrollo. Se estableció en julio de 2019 como parte de los amplios esfuerzos de eficiencia y transformación del Gobernador Asa Hutchinson para reducir 42 agencias del gabinete a 15 mientras se mantienen los servicios a todos los habitantes de Arkansas.

