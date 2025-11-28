LA NACION

Weverton, ¿sorpresa en el Palmeiras para la final de la Libertadores ante Flamengo?

La presencia del arquero Weverton en la conferencia de prensa este viernes del Palmeiras, previa a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, dejó abierta la posibilidad de que juegue el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Weverton, ¿sorpresa en el Palmeiras para la final de la Libertadores ante Flamengo?
Weverton, ¿sorpresa en el Palmeiras para la final de la Libertadores ante Flamengo?Manuel Cortina

La presencia del arquero Weverton en la conferencia de prensa este viernes del Palmeiras, previa a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, dejó abierta la posibilidad de que juegue el sábado, tras semanas de baja por lesión.

Weverton, de 37 años, ha estado fuera de acción desde mediados de octubre por una fractura en la mano derecha. Su puesto en el arco ha sido ocupado habitualmente por Carlos Miguel.

"El jefe es quien sabe", bromeó el guardameta, sentado a un costado del entrenador Abel Ferreira en la sala de prensa en el Estadio Monumental de Lima.

"Lo más importante es que el Palmeiras salga vencedor", destacó el cancerbero. "Tenemos un objetivo, que es buscar el título, independientemente de quién sea escogido para jugar", agregó.

Dijo estar preparado para saltar a la cancha después del mal trago por la fractura.

"Una lesión es el peor momento para un deportista", expresó Weverton, campeón con el Verdao en las ediciones 2020 y 2021 de la Libertadores bajo la dirección de Ferreira.

"Es una gran oportunidad de conquistar una vez más América" y "el momento de poner la cereza en el pastel", remató.

El Palmeiras y el Flamengo, los dos cuadros más exitosos de los últimos años en Sudamérica, se enfrentarán en la final el sábado a las 16:00 locales (21:00 GMT).

erc/app/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
    1

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena

  2. Víctimas de terrorismo de EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
    2

    Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina

  3. Piastri largará primero en la carrera sprint de Qatar, pero Colapinto no mejora: quedó otra vez último, detrás de Gasly
    3

    Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero

  4. Apuntan a movimientos millonarios del financista ligado a Claudio Tapia con varios clubes
    4

    Activan la denuncia de la DGI contra el financista ligado a Claudio Tapia y apuntan a movimientos millonarios con varios clubes

Cargando banners ...