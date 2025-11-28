Weverton, ¿sorpresa en el Palmeiras para la final de la Libertadores ante Flamengo?

La presencia del arquero Weverton en la conferencia de prensa este viernes del Palmeiras, previa a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, dejó abierta la posibilidad de que juegue el sábado, tras semanas de baja por lesión.

Weverton, de 37 años, ha estado fuera de acción desde mediados de octubre por una fractura en la mano derecha. Su puesto en el arco ha sido ocupado habitualmente por Carlos Miguel.

"El jefe es quien sabe", bromeó el guardameta, sentado a un costado del entrenador Abel Ferreira en la sala de prensa en el Estadio Monumental de Lima.

"Lo más importante es que el Palmeiras salga vencedor", destacó el cancerbero. "Tenemos un objetivo, que es buscar el título, independientemente de quién sea escogido para jugar", agregó.

Dijo estar preparado para saltar a la cancha después del mal trago por la fractura.

"Una lesión es el peor momento para un deportista", expresó Weverton, campeón con el Verdao en las ediciones 2020 y 2021 de la Libertadores bajo la dirección de Ferreira.

"Es una gran oportunidad de conquistar una vez más América" y "el momento de poner la cereza en el pastel", remató.

El Palmeiras y el Flamengo, los dos cuadros más exitosos de los últimos años en Sudamérica, se enfrentarán en la final el sábado a las 16:00 locales (21:00 GMT).

