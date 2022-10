WHAT THE FACT: HITN PRODUCE UNA SERIE DE FORMATO CORTO QUE DESTACA HECHOS INTERESANTES Y CURIOSOS SOBRE LA VIDA AMERICANA

Brooklyn, n.y.--(business wire)--oct. 17, 2022--

¬ŅSabes por qu√© las elecciones se llevan a cabo los martes?, ¬ŅCu√°l es el origen del t√©rmino "OK"?, ¬ŅC√≥mo se numeran las carreteras interestatales? Con What the Fact, la nueva serie de historia y educaci√≥n c√≠vica de HITN-TV, aprender√°s todo esto y mucho m√°s. A trav√©s de una serie de c√°psulas entretenidas e informativas, What the Fact ayudar√° a la comunidad hispana a despertar la curiosidad sobre estos temas.

Seg√ļn Erika Vogt-Lowell, directora de Programaci√≥n y Adquisiciones de HITN, ‚Äú What the Fact es un recurso para ayudar a las familias hispanas a obtener una comprensi√≥n m√°s profunda de los Estados Unidos. Una investigaci√≥n de Gallup muestra que el 71 por ciento de los hispanos se identifican como inmigrantes o estadounidenses de primera generaci√≥n. A trav√©s de What the Fact, ofrecemos a nuestra comunidad informaci√≥n √ļtil e interesante sobre historia y educaci√≥n c√≠vica que les brindar√° una mayor perspectiva sobre el pa√≠s en el que viven‚ÄĚ.

Las cápsulas están conducidas por Fernando Espuelas, destacado periodista hispano de larga trayectoria en radio, televisión y prensa escrita.

‚ÄúA lo largo de mi carrera, me he dedicado a garantizar que la comunidad hispana tenga acceso a la informaci√≥n para comprender y conectarse con el mundo que los rodea‚ÄĚ, dijo Espuelas. ‚Äú What the Fact pone a disposici√≥n de las familias hispanas informaci√≥n importante para comprender los Estados Unidos y sus tradiciones.

Algunos de los temas en esta primera serie de 20 episodios incluyen:

What the Fact se transmite en HITN-TV. Está disponible en la aplicación HITN GO y en el canal de YouTube de HITN.

Acerca de hitn-tv:

HITN-TV es una empresa l√≠der de medios en espa√Īol que ofrece programaci√≥n educativa y cultural para toda la familia. Llega a m√°s de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a trav√©s de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico).

