WhatsApp cambia de criterio y no limita las funciones de los usuarios que no aceptan sus nuevas condiciones de uso

31-05-2021 Logo de Whatsapp en la App Store. Los usuarios que no acepten la nueva pol铆tica de Condiciones y Privacidad de WhatsApp no tendr谩n ning煤n acceso limitado a sus funciones, de forma contraria a lo que la empresa indicaba a principios de mayo, cuando anunci贸 que los que no lo hicieran ver铆an limitado el servicio de manera progresiva. POLITICA WHATSAPP