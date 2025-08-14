WhatsApp dice que Rusia intenta bloquear sus servicios
MOSCÚ, 14 ago (Reuters) -
WhatsApp dijo que Rusia estaba tratando de bloquear sus servicios porque la aplicación de mensajería propiedad de Meta Platforms
ofrecía el derecho de las personas a una comunicación segura, y se comprometió a seguir tratando de hacer que los servicios cifrados estén disponibles en Rusia.
Rusia ha empezado a restringir algunas llamadas de Telegram y WhatsApp, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de no compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo.
“WhatsApp es privado, cifrado de extremo a extremo y desafía los intentos del Gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura, razón por la cual Rusia está tratando de bloquearlo a más de 100 millones de rusos”, dijo WhatsApp en un comunicado.
“Seguiremos haciendo todo lo posible para que la comunicación cifrada de extremo a extremo esté disponible para las personas en todas partes, incluso en Rusia”. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Irene Martínez)
