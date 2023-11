LAS VEGAS (AP) — WhatsApp escogió a Mercedes en la Formula 1 como su primer patrocinio deportivo, con un acuerdo multianual que brindará a los seguidores del equipo ocho veces campeón del mundo contenido exclusivo e información actualizada durante las carreras mediante el servicio de mensajería privada de Meta.

El acuerdo anunciado el viernes es el primero de su clase para WhatsApp, que conecta a miles de millones de personas globalmente y es ampliamente utilizado fuera de los Estados Unidos. Si bien los estadounidenses tienden a utilizar iMessage a través de sus celulares de Apple, WhatsApp es más utilizado en cualquier otra parte y se ha convertido en la principal herramienta de comunicación del equipo Mercedes.

El director del equipo Toto Wolff dijo a The Associated Press de que no es raro para él recibir mensajes a través de grupos de WhatsApp por parte de miembros ejecutivos de Mercedes para cuestionar las estrategias durante las carreras.

“Trato de voltear el celular mirando hacia abajo para no ver los mensajes que me envían miembros ejecutivos, tipo “¿En qué diablos está pensando el departamento de estrategia?”” dijo Wolff a The Associated Press. “Es algo divertido a veces”.

El patrocinio resaltará el nuevo complemento de difusión WhatsApp Channels, el cual Mercedes empezó a utilizar en septiembre. El equipo ha acaparado 656.000 seguidores de cara al Gran Premio de Las Vegas el sábado en la noche.

“Nos ha sorprendido como el equipo Mercedes confía en WhatsApp para mantener la organización en funcionamiento” dijo Will Cathcart, líder de WhatsApp. “Me siento orgulloso de que trabajaremos juntos para mostrar cómo WhatsApp une a su equipo y a los fanáticos cerca de la acción”.

Para Mercedes, Wolff considera que WhatsApp es invaluable.

Dijo que puede pasarse todo un día sin conversar con algún integrante del equipo debido a que puede comunicarse con toda la compañía a través de los canales de WhatsApp. Es también su principal línea de comunicación con sus dos hijos, que son estudiantes de la Universidad de Southern California.