Whatsapp se enfrenta a su primera multa en rusia por no borrar contenidos "prohibidos"

MOSCÚ, 19 mayo (Reuters) - El servicio de mensajería WhatsApp se enfrenta a una multa máxima de 4 millones de rublos (51.500 dólares) después de que Rusia le acusó de no eliminar contenidos prohibidos, informó el viernes la agencia de noticias estatal RIA, citando a un tribunal de Moscú.

Aunque la empresa matriz de WhatsApp, Meta Platforms Inc , fue prohibida el año pasado en Rusia por ser una organización "extremista", la aplicación de mensajería -muy popular en Rusia- no había sido amenazada anteriormente con un proceso judicial por no eliminar información prohibida.

El informe de RIA no especificaba qué información no había eliminado WhatsApp. El caso administrativo fue presentado por el regulador de las comunicaciones Roskomnadzor.

Al inicio de su campaña militar en Ucrania, Rusia introdujo nuevas y severas leyes de censura militar en virtud de las cuales se ha multado a empresas tecnológicas como Google, Wikipedia y Discord.

(1 dólar = 77,7205 rublos) (Reporte de Reuters; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters