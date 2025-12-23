WhatsApp se queja de restricciones en Rusia tras una supuesta ralentización

Por Alexander Marrow y Andrew Osborn

LONDRES, 23 dic (Reuters) - WhatsApp se quejó el martes de las restricciones a su servicio en Rusia, acusando a las autoridades de intentar privar a más de 100 millones de rusos del derecho a las comunicaciones privadas antes de la temporada de vacaciones.

La declaración de WhatsApp se produjo después de que el regulador de las comunicaciones de Rusia reiterara su advertencia de que bloquearía por completo WhatsApp si no cumplía sus exigencias de adaptar sus servicios a la legislación rusa.

"WhatsApp sigue violando la legislación rusa. La aplicación de mensajería se utiliza para organizar y llevar a cabo actos terroristas en el territorio del país, reclutar a sus autores y cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos", dijo Roskomnadzor, el regulador, a los medios estatales rusos.

Confirmó que estaba tomando medidas para restringir gradualmente WhatsApp como consecuencia de ello. Miles de rusos se quejaron de cortes y ralentizaciones el martes, según mostraron sitios web de seguimiento.

"Al restringir el acceso a WhatsApp, el Gobierno ruso pretende arrebatar a más de 100 millones de personas el derecho a la comunicación privada cifrada de extremo a extremo, justo antes de la temporada de vacaciones en Rusia", dijo un portavoz de WhatsApp.

"WhatsApp está profundamente arraigado en el tejido de todas las comunidades del país, desde grupos de padres y lugares de trabajo hasta chats de amigos, vecindario y familia extendida en todas las regiones rusas. Estamos comprometidos a luchar por nuestros usuarios porque obligar a la gente a usar aplicaciones menos seguras y obligadas por el gobierno solo puede conducir a una menor seguridad para los rusos".

MEDIDAS RUSAS CONTRA PLATAFORMAS EXTRANJERAS

Rusia comenzó en agosto a limitar algunas llamadas en WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, y en Telegram, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de negarse a compartir información con las fuerzas de seguridad en supuestos casos de fraude y terrorismo.

Las autoridades rusas, que también bloquean o restringen plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube, están impulsando fuertemente una aplicación de mensajería respaldada por el Estado llamada MAX que, según los críticos, podría utilizarse para rastrear a los usuarios.

Las autoridades han tachado de falsas esas acusaciones y afirman que MAX, que integra varios servicios relacionados con el gobierno, está diseñada para simplificar y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. (Reporte de Alexander Marrow y Andrew Osborn, Edición de Timothy Heritage. Editado en español por Natalia Ramos)