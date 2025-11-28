Wicks y Watson ayudan a Jordan Love ante la ausencia de los receptores estrella de los Packers

El quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love, está prosperando incluso con algunos de sus objetivos favoritos no disponibles.

La fiabilidad de Christian Watson y el surgimiento de Dontayvion Wicks tienen mucho que ver con eso.

Love continuó devorando defensas en el Día de Acción de Gracias y mantuvo a los Packers en la contienda por el título de la NFC Norte al lanzar cuatro pases de touchdown sin una intercepción en la victoria por 31-24 que completó su barrida de la temporada regular sobre los Lions de Detroit, dos veces campeones defensores de la división.

Los Packers (8-3-1) están medio juego detrás de los Bears de Chicago, líderes de la NFC Norte, que juegan en Filadelfia el viernes por la tarde. Los Packers recibirán a los Bears el 7 de diciembre en su tercer juego consecutivo contra un oponente divisional.

"Tienes que venir y ganar estos juegos y tratar de controlar tu propio destino ganando", expresó Love.

Love ha lanzado nueve pases de touchdown sin una intercepción en victorias del Día de Acción de Gracias durante las últimas tres temporadas. La última, sin el ala cerrada lesionado Tucker Kraft y los receptores Jayden Reed, Matthew Golden y Savion Williams.

Kraft se perderá el resto de la temporada después de romperse el ligamento anterior cruzado el 2 de noviembre. Reed, receptor líder de los Packers el año pasado, está cerca de volver después de estar fuera desde mediados de septiembre para recuperarse de cirugías en su pie y hombro.

La ofensiva de Green Bay había sido inconsistente últimamente debido en parte a esas lesiones, pero el juego del jueves mostró el potencial de los Packers.

"Tenemos perros", afirmó Watson. "Tenemos algunos creadores de jugadas. Solo vamos a mejorar y mejorar a medida que todos regresen, así que estoy emocionado de verlo cuando todos regresen".

Watson y Wicks fueron los protagonistas el jueves.

Watson tuvo cuatro recepciones para 80 yardas, incluyendo un touchdown de 51 yardas al inicio de la segunda mitad. Aunque solo ha disputado seis juegos desde que regresó de un desgarro del ligamento cruzado anterior, Watson ya tiene más recepciones de touchdown (3) que la temporada pasada (2). Sus 21 recepciones en total se acercan a su total de 2024 de 29 en 15 juegos.

Wicks igualó sus máximos de carrera con siete recepciones y dos touchdowns, y sus 94 yardas por recepción estuvieron a tres de su mejor marca personal. Wicks selló la victoria al saltar y estirar sus brazos para hacer una notable recepción de 16 yardas en cuarta y tres, un logro notable para alguien que había tenido problemas con caídas anteriormente en su carrera.

Lo que funciona

La línea ofensiva no permitió que Love fuera capturado ni una sola vez el jueves.

El enfoque audaz de LaFleur dio sus frutos, con los Packers jugándosela en cuarta oportunidad tres veces y convirtiendo cada una de ellas. Los Packers no han cometido una pérdida de balón durante su racha de tres victorias consecutivas. Solo tienen siete pérdidas de balón en toda la temporada. Los Packers han acumulado solo cinco penalizaciones en sus últimos dos juegos.

Necesita ayuda

Detroit estaba ganando la batalla de posición de campo al inicio del juego debido a algunos problemas de equipos especiales de Green Bay, que incluyeron permitir un regreso de despeje de 21 yardas. Los Packers permitieron que Jared Goff lanzara para 256 yardas y dos touchdowns sin una intercepción, a pesar de que Detroit perdió al receptor All-Pro Amon-Ra St. Brown por una lesión en el tobillo al inicio del juego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes