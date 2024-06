Wider image-inspirados por su debut olímpico, ancianos japoneses entran a la pista del breakdance

Por Chang-Ran Kim y Kyung Hoon Kim

TOKIO, 19 jun (Reuters) - Una surfista de 74 años y maestra de la danza clásica japonesa, puede parecer un miembro improbable de un grupo de breakdance de la tercera edad, pero Saruwaka Kiyoshie afirma que no tuvo ninguna duda en iniciarse en esta disciplina después de que se confirmara que el deporte sería parte de los Juegos Olímpicos de París 2024. De adolescente inquieta, Saruwaka se enamoró del surf y se había preguntado por qué no era un deporte olímpico, hasta que finalmente consiguió su lugar en Tokio 2020.

"Y ahora, el breakdance se va a añadir en París, y Japón incluso tiene un candidato a la medalla de oro", dijo Saruwaka en su casa de Tokio, que una vez quedó segunda en un concurso local de surf y sigue montando olas por diversión.

"Solía ver a niños bailando breakdance bajo las vías del tren y pensaba: 'Probablemente yo sería uno de ellos si fuera joven'", dijo, confesando que sus padres la iniciaron en el Nihonbuyo -danza tradicional japonesa- a los 5 años para mantener a su aguerrida hija alejada de los problemas. "Por supuesto, nunca imaginé que lo haría a esta edad, pero cuando surgió la oportunidad pensé: '¿Por qué no? Suena divertido'". Saruwaka es ahora miembro de Ara Style Senior, el único club de breakdance de Japón formado por ciudadanos mayores.

Un viernes reciente, ocho miembros se reunieron en un centro comunitario con camisetas naranjas y verdes para ensayar una actuación en un festival local dentro dos días después.

El equipo es una idea original de Reiko Maruyama de 71 años, concejala electa del distrito de Edogawa, en Tokio, que buscaba dinamizar a la comunidad a través del deporte y el ejercicio.

Maruyama había estado hablando con Yusuke Arai, hijo de un amigo y antiguo campeón nacional de breakdance, y le propuso la idea de animar a los residentes de más edad a bailar breakdance.

"Le dije: ahora que va a ser una disciplina olímpica, ¡éste es el momento oportuno!", afirmó. Arai, que ha sido juez en competiciones de breakdance -una vez premió al favorito de las medallas japonesas, el B-Boy Shigekix, cuando era niño- estuvo de acuerdo, y empezó con Maruyama como su único alumno mayor a principios del año pasado. Como motivación, Arai sugirió a Maruyama que se uniera a los niños a los que enseña en una actuación que se celebraría en un centro comunitario la primavera pasada. Como no quería ser el único adulto en un mar de escolares, Maruyama convenció a Saruwaka para que se uniera, apostando por su afición a asumir nuevos retos.

"Quiero extender la ruptura entre los mayores del distrito de Edogawa, y de Edogawa al resto de Japón y quizá incluso del mundo", dijo la concejala. Japón es la sociedad avanzada que envejece más rápidamente, con aproximadamente un 30% de su población mayor de 65 años. Mientras sonaba el tema funk de Soopasoul "It's Just Begun, Pt. 2", las mujeres se colocaron en sus posiciones y ensayaron su rutina, sazonada de los más sencillos pasos como los freezes, toprock y distintos movimientos en el suelo... y muchas sonrisas. "No puedes evitar reírte cuando te ves en estas posturas tan divertidas", dijo la concejala, a quien le tocó una postura de freeze de silla al final de la rutina, equilibrándose sobre la cabeza, las manos y un pie, con una pierna en alto por encima del cuerpo. "Creo que es genial poder reír, bailar y mantenerse sano, y por eso lo recomiendo a la gente que me rodea". (Reportaje de Chang-Ran Kim y Kim Kyung Hoon; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters