Wider Image: Monjas de Escocia ofrecen un camino hacia la fe y el sabor de la vida monástica

Por Hannah McKay y Muvija M

HIGHLANDS, Escocia, 24 sep (Reuters) - “Es emocionante estar aquí en estos tiempos”, dice la hermana Mary Gianna, una monja de 41 años de las Hermanas Dominicas de Santa Cecilia, que enseña la fe católica a niños y adultos en Escocia.

“A veces me siento como los apóstoles originales: yendo y llevando la palabra de Jesús a gente ni siquiera ha oído hablar de él”.

Ella y otras tres monjas que viven en el convento de Greyfriars, en Elgin, en el noreste de Escocia, dirigen retiros para jóvenes católicos y mujeres de 18 a 30 años que quieren saber más sobre Dios y de la vida de monja. También ofrecen clases de juego creativo y música para niños, en un país en el que la Hermana Gianna considera que la secularización se ha impuesto.

“Ahora hay una generación que ni siquiera ha oído hablar de Jesús, porque nadie enseñó a sus padres, ni los llevó a la iglesia, ni leyó la Biblia con ellos”, explica.

UN CONVENTO HISTÓRICO

Las Hermanas Dominicas de Santa Cecilia, una orden religiosa de Estados Unidos, fueron invitadas a vivir en Greyfriars, que data de 1479, en 2013, a petición del obispo católico local, después de que un grupo anterior de monjas se marchó por la baja de su número.

Caitlyn Stewart, una joven de 25 años de Glasgow, asistió a su retiro Encuentro con Cristo en Elgin tras interesarse por el cristianismo durante su licenciatura en Estudios Religiosos, y está considerando la posibilidad de convertirse al catolicismo y unirse a la orden.

“Me encanta la idea de ser una esposa de Cristo. Es un término muy bonito para definir la vida consagrada”, dice, refiriéndose a la noción de las monjas como esposas espirituales de Cristo.

“Al entrar en la fe, yo también me he metido de lleno en ella”, dijo Stewart, que se describe a sí misma como una antigua gótica cubierta de tatuajes y que sabe que unirse a ella significará poner fin a una relación de seis años con su novio.

Algunos miembros de su familia la apoyan, otros no tanto. Entre la generación de más edad, percibe cierta animadversión hacia la vida religiosa, las monjas y los sacerdotes, debido a cómo era la Iglesia antes y a sus numerosos escándalos sexuales y de abusos a menores.

Los más jóvenes están más dispuestos a creer que determinadas personas actuaron mal, dijo, y que la Iglesia no es intrínsecamente mala.

Durante el fin de semana compartido con las monjas, dijo que vio su paz, alegría y amor.

“Te atrae cuando ves eso”.

Catherine, una joven de 22 años de Washington que estudia en Escocia, está en su sexto retiro con las monjas y también está dispuesta a unirse.

“Llegué a conocerlas, y llegué a conocer su comunidad y su carisma [regalo espiritual], y vi cuánto aman al Señor. Llegué a reconocer que el Señor me llama a amarle de la misma manera”.

DISMINUYE EL NÚMERO DE MONJAS

En todo el mundo, el número de monjas ha descendido a poco menos de 600.000, frente a más de un millón en 1970, según el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado, una empresa de investigación en Estados Unidos.

En Escocia, el número de religiosas también ha descendido a unas 300 en 2021 desde las más de 1200 en 1980, según el Directorio Católico y la Sociedad Católica de Registros.

La hermana Gianna dice que ve potencial para que la Iglesia crezca de nuevo, ya que la gente busca un significado más profundo en la vida.

“La gente ve el amor de la Iglesia a través de nuestra vocación como novias de Cristo y madres de la Iglesia. Y creo que la gente, sobre todo los jóvenes, responden realmente a eso, porque se sienten amados, y entonces se abren”.

Julia Sledz, de 14 años, asiste al grupo juvenil de las monjas y es monaguilla en misa. Describe el grupo como un lugar donde puede entender mejor su relación con Jesús y hablar de Dios sin ser juzgada, además de disfrutar de un ambiente muy distinto al de la escuela.

La hermana Bernadette Marie, de 36 años, describe la enseñanza a los niños como una especie de casamentera, que les ayuda a desarrollar un vínculo con Jesús.

ENSEÑAR LA FE EN REDES SOCIALES

La hermana Miriam Ruth, de 34 años, también procede de una orden fundada en Estados Unidos, las Religiosas de la Misericordia de Alma, y ha venido a Edimburgo para pasar varios años en la capital escocesa. Vive con otras dos monjas y enseña catolicismo a adultos por internet y graba vídeos.

“La tecnología amplía mucho el número de personas con las que puedo trabajar y hablar”, dijo.

La Iglesia está dispuesta a difundir su mensaje digitalmente y a usar las redes sociales para dirigirse a los jóvenes. Este mes, el papa León nombró primer santo de la generación del milenio a Carlo Acutis, un chico italiano nacido en Reino Unido que murió a los 15 años y creó páginas web para difundir su fe.

Sin embargo, la Iglesia católica se mantiene fiel a sus antiguos ritos.

Los estudios han demostrado que, desde la pandemia, los adultos más jóvenes en particular han encontrado consuelo en las tradiciones, lo que ha contribuido a un renacimiento del catolicismo.

La proporción de católicos entre los que asisten regularmente a un servicio religioso en Reino Unido aumentó del 23% en 2018 al 31% en 2024, mientras que los anglicanos de la Iglesia de Inglaterra caían del 41% al 34%, según un informe de la Sociedad Bíblica y YouGov.

"Es una Iglesia que se ha mantenido en pie desde los días de Jesús (...) ha capeado muchas tormentas (...) y eso es lo que me atrajo", dijo la líder de un grupo de jóvenes Brynna Bailey, de 59 años, que se unió a las hermanas dominicas para un retiro en las Highlands.

APOYO A LA COMUNIDAD

Mientras algunas órdenes religiosas se centran en la enseñanza, en Glasgow, la hermana Catherine Farrelly, licenciada en Química de 29 años, es miembro de las Hermanas del Evangelio de la Vida, que dirigen un grupo para apoyar a las futuras madres, ofreciéndoles ropa de bebé, ayuda para la vivienda y otras ayudas.

La "hermosa" vida en el convento, que comparte con otras dos monjas, tiene sus peculiaridades, dice.

"La gente cree que te pasas el día de rodillas rezando (...) Bromeamos entre nosotras, nos damos cuerda, nos reímos", explica. "Somos reales, y por eso luchamos, pero también nos apoyamos mutuamente".

La hermana Roseann Reddy, de 61 años, que fundó la orden en 2000, dijo que algunas personas pueden idealizar la vida basándose en lo que ven en internet. "Es cierto que da a la gente una idea de lo que es la vida religiosa", dijo, pero quienes se lo plantean deben ser plenamente conscientes de la seriedad de tal elección.

Stewart sabe que si ingresa, destacará.

"Ver a una mujer consagrada a Dios de esa manera, vistiendo un hábito completo, es bastante llamativo (...) y en Escocia son tan escasas y distantes entre sí".

(Reporte de Hannah McKay; redacción e información adicional de Muvija M; edición de Catalina Holton y Alexandra Hudson)