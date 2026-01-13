Wikipedia: Cumple 25 años, amenazada por Musk y la IA

Una idea que en sus orígenes parecía casi utópica y que hoy enfrenta nuevos desafíos, desde el avance de la inteligencia artificial hasta el proyecto alternativo impulsado por Elon Musk.

Fue el 15 de enero de 2001 cuando Jimmy Wales y Larry Sanger lanzaron la versión en inglés de la enciclopedia online. La edición en español —y luego la italiana— llegaría pocos meses después, el 11 de mayo, a partir de una iniciativa del propio Wales de extender el proyecto a múltiples idiomas.

Con el tiempo, Wikipedia se consolidó como una herramienta de consulta cotidiana en ámbitos tan diversos como la educación, la investigación y el periodismo.

La plataforma se basa en el aporte voluntario de sus usuarios y se sostiene exclusivamente mediante donaciones. No tiene publicidad ni utiliza cookies para la reventa de datos, un modelo que remite al espíritu original de Internet.

Actualmente, Wikipedia es escrita y gestionada por una comunidad de cerca de 260.000 voluntarios y se ubica de manera estable entre los diez sitios más visitados del mundo. Está disponible en más de 300 idiomas, con más de 63 millones de artículos y supera los 15.000 millones de visualizaciones mensuales.

A lo largo de estos 25 años, Wikipedia tomó posiciones públicas en defensa de la libertad en la red y se pronunció sobre temas como la vigilancia, la censura y el copyright.

En paralelo, el ecosistema creado por Wales y Sanger se expandió con otros proyectos como Wikimedia Commons, el diccionario Wiktionary, la colección de citas Wikiquote y la iniciativa Wiki Loves Monuments.

Como toda gran plataforma, no estuvo exenta de controversias, en especial por la edición de algunos artículos, lo que llevó a la Wikimedia Foundation a establecer un nuevo código ético para los colaboradores.

El principal desafío actual para Wikipedia proviene del avance de la inteligencia artificial, una preocupación compartida por todo el universo de sitios de contenidos.

Según datos difundidos por la Wikimedia Foundation en octubre pasado, en el último año se registró una caída cercana al 8% en las visualizaciones de páginas, mientras los usuarios pasan cada vez más tiempo interactuando con chatbots.

Al mismo tiempo, alrededor del 65% del tráfico más exigente para los servidores de la organización proviene hoy de bots, muchos de los cuales utilizan Wikipedia para alimentar sistemas de IA.

En este contexto, los contenidos generados por personas "se vuelven más importantes que nunca", sostuvo Wales en una entrevista con el Times, en la que invitó a pasar menos tiempo en redes sociales cuando "se reciben informaciones en las que no se confía", sugiriendo en particular eliminar X del teléfono.

La competencia más directa llegó justamente desde el propietario de la ex Twitter. Musk, quien acusa a Wikipedia de tener un sesgo político y llegó a rebautizarla como "Wokipedia", lanzó en octubre Grokipedia, una enciclopedia alimentada por inteligencia artificial.

Según datos difundidos por el propio proyecto, Grokipedia ya habría alcanzado el 86% del volumen de artículos de Wikipedia en inglés, con más de 6,09 millones de entradas y más de 128.000 ediciones aprobadas por el chatbot Grok.

A diferencia de Wikipedia, los contenidos son verificados por la IA, que ha sido cuestionada por episodios vinculados a contenidos antisemitas y a la generación de deepfakes sexuales.

"Wikipedia seguirá esforzándose por ser neutral y de alta calidad", aseguró Wales, reivindicando el valor de la colaboración humana como pilar central del proyecto. (ANSA).