Will Smith se hace con el Globo de Oro por su papel en 'El método Williams' y deja a Bardem sin premio

El actor Will Smith se ha hecho con el Globo de Oro a mejor actor de pel√≠cula dram√°tica con su interpretaci√≥n en la pel√≠cula 'El m√©todo Williams', dejando as√≠ al actor espa√Īol Javier Bardem sin premio por su papel en 'Being the Ricardos'.

Smith se ha impuesto a otras figuras de Hollywood como Benedict Cumberbatch, nominado por 'El poder del perro'; Mahershala Ali, candidato al premio por su papel en 'El canto del cisne', o Denzel Washington, que optaba al premio por su trabajo en 'The Tragedy of Macbeth'.

El actor espa√Īol ya cuenta en su palmar√©s con un Globo de Oro, al mejor actor de reparto, por su papel en 'No es pa√≠s para viejos', de los hermanos Coen, interpretaci√≥n que le sirvi√≥ adem√°s para lograr el premio √ďscar en la misma categor√≠a.

La ceremonia de entrega de la 79¬™ edici√≥n de los Globos de Oro, otorgados por la Asociaci√≥n de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en ingl√©s), se celebra este domingo sin p√ļblico y en una gala no emitida en televisi√≥n.