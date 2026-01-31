Willem Dafoe presenta en Argentina película sobre paso del tiempo

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 31 ene (Reuters) - Willem Dafoe presentó el viernes la película "The Souffler" en Buenos Aires, ⁠donde dijo que vive cada actuación ⁠como una aventura que le permite entrar en un mundo de posibilidades.

Dafoe viajó a Buenos Aires para presentar el filme junto ⁠al director argentino ‌Gastón Solnicki, ​donde interpreta a un hombre que ve su vida desmoronarse al descubrir que ​el icónico hotel InterContinental de Viena que administró durante 30 años fue vendido ‌a un agente inmobiliario que pretende demolerlo y rediseñarlo.

"Este ‌personaje está perdiendo su identidad", ​dijo el actor nominado al Oscar a Reuters en una entrevista acerca de Lucius Glanz, un hombre que se resiste a un cambio inevitable mientras se aferra a un mundo que desaparece.

"Esta película es una comedia, pero también tiene muchas cosas profundas en el fondo", agregó acerca del filme que incluye imágenes de archivo de Viena en blanco y negro y está filmado ⁠en el majestuoso hotel de la capital austríaca.

La vida de Lucius se desmorona de la misma ​manera con que los soufflés se niegan a subir en la cocina del hotel, en una especie de metáfora sobre un mundo que se desvanece.

En un momento de esta coproducción entre Argentina y Austria con episodios cercanos a lo surrealista, humor absurdo y diálogos en inglés, alemán, castellano e italiano, Dafoe baila un tema de cumbia ⁠del argentino Pablo Lescano y ríe a carcajadas.

La inclusión de un género popular contrasta con ​la música clásica que predomina en esta comedia desconcertante, en un diálogo cultural donde actúa la cineasta Stéphanie Argerich ("Bloody Daughter"), hija de la famosa pianista argentina Marta Argerich.

El camaleónico actor estadounidense reflexionó ‍sobre la actuación y dijo que actuar se trata para él de una aventura.

"Es un gran privilegio ser un actor. Adquieres esta habilidad de dejar atrás las reglas de la vida y entrar a este lugar de posibilidades", dijo Dafoe. "Actuar tiene que ser una aventura. No es para ​todo el mundo pero es para mí", concluyó.

"The Souffler" se estrenó en la última edición del Festival de Cine de Venecia y será exhibida en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). ‍Dafoe también es productor ejecutivo del filme.

