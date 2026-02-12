William Contreras y los Cerveceros pactan por US$9,4 millones por 1 año antes de arbitraje

MILWAUKEE (AP) — El receptor venezolano William Contreras acordó el jueves un contrato de un año por US$9,4 millones con los Cerveceros de Milwaukee, justo antes del inicio programado de una audiencia de arbitraje en Scottsdale, Arizona

El acuerdo incluye una opción del equipo por US$14,5 millones para 2027 que se convierte en una opción mutua si Contreras termina cuarto o mejor en la votación de este año para el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional

El acuerdo quedó US$175.000 por encima del punto medio entre los US$9,9 millones que Contreras había solicitado y los US$8,55 millones ofrecidos por el equipo cuando intercambiaron los salarios propuestos el mes pasado

Este es el segundo año consecutivo en el que el dos veces All-Star llega a un acuerdo poco antes de una posible audiencia de arbitraje. Contreras pactó el año pasado un acuerdo por US$6,1 millones que incluía una opción por US$12 millones para 2026 con una compensación de rescisión de US$100.000. Los Cerveceros, campeones defensores de la División Central de la Liga Nacional por tercera vez consecutiva, rechazaron esa opción del club para 2026

Contreras, de 28 años, bateó para .260 con un porcentaje de embasarse de .355, 17 jonrones y 76 carreras impulsadas en 150 juegos el año pasado, mientras lidiaba con una fractura en el dedo medio izquierdo durante la mayor parte de la temporada. Había terminado quinto en la votación al MVP de la Liga Nacional en 2024 y fue undécimo en la votación en 2024, su primer año con Milwaukee

Su desempeño en 2025 representó una baja en su producción después de que ganó el Bate de Plata en cada uno de sus dos primeros años con los Cerveceros

Contreras bateó para .281 con un porcentaje de embasarse de .365, 23 jonrones y 92 carreras impulsadas en 2024. Conectó para .289 con un porcentaje de embasarse de .367, 17 jonrones y 78 carreras impulsadas en 141 juegos en 2023

Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024, así como en 2022 con los Bravos de Atlanta

Contreras será agente libre después de la Serie Mundial de 2027

Los Cerveceros adquirieron a Contreras junto con el relevista Joel Payamps en diciembre de 2022 como parte de un canje entre tres equipos con los Bravos de Atlanta y los Atléticos. En el acuerdo, los Cerveceros solo cedieron al jardinero dominicano Esteury Ruiz

