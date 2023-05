William O'Neil + Company comunica el fallecimiento de William J. O'Neil

Los 谩ngeles--(business wire)--may. 30, 2023--

William J. O'Neil, 芦Bill禄, personalidad destacada en el mundo burs谩til, empresarial, literario y filantr贸pico, ha fallecido a la edad de 90 a帽os.

Bill fue un ejemplo del esp铆ritu estadounidense y cre铆a firmemente que, trabajando duro, cualquiera pod铆a prosperar. Su manera de enfocar el 茅xito se caracterizaba por su voluntad de desafiar la sabidur铆a convencional, analizar cuidadosamente los datos y seguirlos all谩 donde lo llevaran, en sus propios t茅rminos. De origen humilde, se convirti贸 en la persona m谩s joven en adquirir un puesto en la Bolsa de Nueva York a los 30 a帽os. Escribi贸 varios libros superventas en los que compart铆a las metodolog铆as de inversi贸n sobre las que construy贸 sus negocios y dedic贸 gran parte de su vida a difundir un camino hacia la libertad financiera para todos. Fue un firme defensor del sistema de libre empresa y de su contribuci贸n a la consecuci贸n del sue帽o americano. Pionero en muchos derechos, su legado contin煤a hoy en d铆a a trav茅s de sus empresas y sus iniciativas sin fines de lucro.

El Sr. O'Neil creci贸 en un hogar multifamiliar en Muskogee (Oklahoma), y asisti贸 a la escuela primaria en una reserva de nativos americanos durante la Gran Depresi贸n. A los seis a帽os comenz贸 a hacer changas para contribuir a los ingresos de su familia y desarroll贸 una 茅tica del trabajo que se convirti贸 en un valor fundamental a lo largo de su vida. A los 14 a帽os se traslad贸 con su madre a Dallas (Texas), donde se licenci贸 en Ciencias Empresariales por la Universidad Metodista del Sur. Tras completar su servicio en las Fuerzas A茅reas de EE. UU., el Sr. O'Neil se lanz贸 a su carrera en 1958 como corredor de bolsa en Hayden Stone & Company de Los 脕ngeles. Avanz贸 r谩pidamente en su profesi贸n y se sinti贸 cada vez m谩s fascinado por el an谩lisis de los datos burs谩tiles para determinar el valor de las acciones.

Una de sus primeras inversiones en Syntex Corp, creadora de la p铆ldora anticonceptiva, convirti贸 un capital inicial de 5000 d贸lares en m谩s de 200 000 d贸lares en apenas un a帽o. Y en 1963 fund贸 su primera empresa, William O'Neil + Company. En la actualidad, el asesor de inversiones y agente de bolsa William O鈥橬eil Securities sigue ofreciendo excelentes recomendaciones de compra y venta, as铆 como estudios adaptados a las necesidades de m谩s de 400 clientes institucionales de todo el mundo. A los 32 a帽os, lanz贸 un fondo de inversi贸n que logr贸 una rentabilidad del 115 % en 1967.

En la d茅cada de 1970, invirti贸 2 millones de d贸lares en I+D para modelizar mejor el comportamiento de los inversores. Esto llev贸 a la creaci贸n de una base de datos que refleja los movimientos burs谩tiles desde la d茅cada de 1880, y que a煤n se mantiene en la actualidad. Su capacidad para aplicar la investigaci贸n al an谩lisis de los mercados hizo que sus ideas fueran sumamente valiosas para los principales gestores de carteras en los primeros a帽os de su carrera.

Public贸 un estudio emp铆rico sobre las principales empresas ganadoras en bolsa de la historia, que se convirti贸 en la base de su Metodolog铆a O'Neil. Este enfoque, tambi茅n conocido como CAN SLIM鈩, es una disciplina de inversi贸n que incorpora precedentes hist贸ricos, an谩lisis fundamental y an谩lisis t茅cnico de valores. Su metodolog铆a se optimiza continuamente con la investigaci贸n de factores y la ciencia de datos de hoy en d铆a. Tras este 茅xito, el Sr. O'Neil fund贸 Daily Graphs, Inc, que ofrec铆a un libro semanal con gr谩ficos burs谩tiles que combinaban el an谩lisis fundamental y el t茅cnico. Esta publicaci贸n evolucion贸 hasta convertirse en la plataforma de an谩lisis en l铆nea MarketSmith.

En 1973, el Sr. O'Neil fund贸 O'Neil Data Systems, Inc. con el objetivo de suministrar datos valiosos antes que la competencia. La empresa, que m谩s tarde pas贸 a llamarse O'Neil Digital Solutions, operaba una imprenta de alta velocidad que aprovechaba la tecnolog铆a innovadora para ser pionera en el campo de la composici贸n automatizada y la publicaci贸n de bases de datos. Actualmente, ODS es un referente internacional de las prensas de inyecci贸n de tinta HP y se ha convertido en una empresa de gesti贸n de la experiencia del cliente de categor铆a mundial que ofrece comunicaciones omnicanal a los sectores sanitario y financiero.

En 1984, el Sr. O'Neil lanz贸 Investor's Business Daily. Este diario nacional represent贸 la primera competencia de 茅xito al The Wall Street Journal. Aprovechando sus a帽os de experiencia en investigaci贸n econ贸mica y empresarial, junto con su amplia base de datos hist贸ricos, el Sr. O'Neil respondi贸 a un vac铆o de informaci贸n diaria que exist铆a para los inversores particulares. Tras evolucionar hacia los medios digitales, News Corp adquiri贸 IBD en 2021.

En 2013 lanz贸 William O鈥橬eil India como centro de recopilaci贸n de datos, tecnolog铆a de la informaci贸n e investigaci贸n. O鈥橬eil Capital Management India se estableci贸 como asesor de inversiones registrado, junto con MarketSmith India.

Esta expansi贸n global continu贸 con el establecimiento de William O鈥橬eil China como centro de I+D centrado en los mercados de renta variable chinos y el registro de William O鈥橬eil Investment Management Shanghai como gestora de fondos privados.

Su visi贸n de una empresa de asesoramiento se concret贸 en O鈥橬eil Global Advisors, lanzada en 2019. Como asesor de inversiones registrado en la SEC, la empresa cuenta con un equipo de gestores de carteras, cient铆ficos de datos y profesionales de investigaci贸n de factores que respaldan el desarrollo, la gesti贸n y la supervisi贸n de diversas estrategias fundamentales y algor铆tmicas. Sus gestores de carteras se basan en la metodolog铆a O'Neil para guiarles en el manejo de sus cuentas discrecionales.

El Sr. O'Neil tambi茅n es autor de varios libros superventas sobre inversi贸n en bolsa. Una de sus obras m谩s destacadas, 芦How To Make Money In Stocks: A Winning System In Good Times Or Bad禄, ha vendido m谩s de 4 millones de ejemplares en todo el mundo.

Cuando se jubil贸, el Sr. O'Neil se centr贸 en actividades filantr贸picas destinadas a ayudar a las personas a realizarse en la vida y a eliminar las barreras por las que tropezaban en su camino. Vivi贸 una vida sencilla desde el principio hasta el final, siempre encontr贸 la paz en un paseo por el barrio y el reconfortante placer de un plato de sopa de pollo con fideos. El equipo ejecutivo del que fue mentor durante muchas d茅cadas sigue persiguiendo con 茅xito su visi贸n en todo el mundo.

El Sr. O'Neil mejor贸 la vida de incontables familias, ayud谩ndolas a prosperar y alcanzar el sue帽o americano, algo que seguir谩 haciendo indefinidamente. Su metodolog铆a e ingenio permitieron a los inversores institucionales prosperar en un clima de mercado muchas veces vol谩til. Ense帽贸 a la gente a crear y mantener carteras rentables para que ellos tambi茅n pudieran triunfar. En resumen, su legado es el de un innovador, educador y emprendedor, un ciudadano orgulloso que tom贸 las riendas de la oportunidad en un pa铆s comprometido con el libre mercado y comparti贸 su 茅xito con el pr贸jimo.

La familia oficiar谩 un funeral privado con los familiares directos.

En lugar de flores, el Sr. O'Neil ha pedido que las donaciones se destinen a Rising Tide Capital, una organizaci贸n sin fines de lucro cuya misi贸n es transformar vidas y comunidades a trav茅s del esp铆ritu empresarial.

Para conocer mejor a 芦Bill禄, visite: wjolegacy.williamoneil.com

Los comentarios, reflexiones y homenajes pueden enviarse a: rememberingbill@williamoneil.com

Acerca de Nosotros

William O'Neil + Company es una sociedad asesora de inversiones registrada en la SEC que ofrece an谩lisis, recomendaciones y asesoramiento sobre renta variable nacional e internacional a muchos de los principales gestores de fondos institucionales del mundo. Sus recomendaciones abarcan m谩s de 70 000 valores, fondos e 铆ndices de todo el mundo y se basan en un extenso historial de 60 a帽os de experiencia en el an谩lisis de valores mediante la metodolog铆a O'Neil. El 芦OM禄 se basa en estudios emp铆ricos de los principales ganadores del mercado de valores y se rige por el an谩lisis de los datos fundamentales de las empresas p煤blicas, los patrones de negociaci贸n de esas empresas y las calificaciones y clasificaciones cuantitativas propias. La empresa cuenta con cobertura de renta variable mundial y equipos de investigaci贸n en EE. UU., Europa y Asia. Puede acceder a la investigaci贸n global de renta variable y a los datos globales a trav茅s de PANARAY鈩, la plataforma de investigaci贸n propiedad de la empresa. M谩s informaci贸n en: https://www.williamoneil.com/.

contact: consultas de la prensa

CONTACTO: Paul Gin

pgin@williamoneil.com

310.448.6879

