William Shatner estrena hoy la serie de podcasts "Unlocking Resilience" de Everbridge con líderes mundiales

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ha anunciado el lanzamiento de su podcast Unlocking Resilience™: Global Leadership Series con William Shatner como primer invitado. Este podcast pionero cuenta con la participación de personas influyentes a nivel mundial, líderes gubernamentales, altos ejecutivos y expertos en salud para abordar la convergencia del liderazgo, la tecnología y la resiliencia a nivel personal y organizacional. Los temas incluirán la superación de los retos personales para crear una vida de resiliencia; estrategias eficaces para crear resiliencia organizativa y continuidad empresarial a la luz de acontecimientos críticos; y perspectivas pospandémicas sobre el trabajo, el estilo de vida y el entretenimiento, entre otros temas.

El podcast Unlocking Resilience, con William Shatner - disponible aquí - también se podrá descargar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pandora, iHeartRadio, Deezer, y JioSaavn & Gaana.

Shatner, epítome de la resistencia, se convirtió en la persona de más edad, 90 años, en volar al espacio en un histórico lanzamiento espacial la semana pasada a bordo de la cápsula suborbital de Blue Origin. Shatner compartió su "profunda experiencia" al regresar a la Tierra. Durante su galardonada carrera de más de 60 años ha sido actor, director, productor, escritor, artista discográfico y jinete. Shatner es una de las personalidades más emblemáticas de Hollywood, además de un destacado filántropo.

En el primer episodio de Unlocking Resilience, Shatner explica: "Una cosa es montar tu negocio, empezar el día y que todo vaya como está previsto. Pero en cuanto el teléfono deja de funcionar, o se produce una emergencia, todos tus planes se van al traste. Es entonces cuando hay que ser resiliente. Y es esa resiliencia la que te convierte en líder".

Unlocking Resilience es la última ampliación de la exitosa Global Leadership Series de Everbridge, que recientemente ha ganado el premio Stevie® de oro en la categoría de Campaña de comunicación del año y que ha contado con más de 100 ponentes y ha atraído ya a más de 40.000 responsables de la toma de decisiones empresariales y gubernamentales de 150 países. El nuevo podcast está dirigido a un público de altos ejecutivos y directivos de todos los niveles de responsabilidad en organizaciones públicas y privadas.

Entre los invitados se encuentran los principales líderes de Everbridge, como el CEO David Meredith; el tecnólogo de renombre mundial y director de experiencia John Maeda; el director de ingresos Vernon Irvin; el director digital Suma Nallapati, y el director de seguridad Tracy Reinhold. Los futuros invitados y líderes de la resiliencia se anunciarán a finales de este año.

"Creamos la serie de podcasts Unlocking Resilience de Everbridge para compartir las mejores prácticas, estrategias y perspectivas de los principales influenciadores, preguntándoles cómo enfocan la resiliencia en sus vidas personales y profesionales", señala David Meredith de Everbridge. "Nuestro público está formado por altos dirigentes y responsables de la toma de decisiones de todos los sectores y de todo el mundo, que buscan desafiar sus propios enfoques de la resiliencia", añade.

Por cada episodio grabado, Everbridge hará una donación a The CDC Foundation,, una organización sin ánimo de lucro autorizada por el Congreso de EE. UU. para movilizar a socios filantrópicos y recursos del sector privado en apoyo de la misión crítica de protección de la salud de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Desde 1995, la CDC Foundation ha recaudado más de 1.600 millones de dólares y ha puesto en marcha más de 1.200 programas que inciden en diversas amenazas para la salud, desde afecciones crónicas como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pasando por enfermedades infecciosas como el rotavirus y el VIH, hasta la respuesta a emergencias, como la COVID-19 y el ébola. Para colaborar con la fundación, visite la página de donaciones de Everbridge Team en https://give.cdcfoundation.org/Everbridge o la campaña Crush COVID en www.give4cdcf.org.

Durante su reciente conversación con David Meredith, el presidente Clinton compartió su opinión sobre el fomento de la preparación de todo el país ante diversas crisis digitales, naturales y provocadas por el hombre: "En los peores momentos, sólo somos personas. Nuestras diferencias se desvanecen, necesitamos las mismas cosas... [con] la resiliencia, las personas se convierten en los arquitectos de su futuro".

En otro discurso sobre la respuesta empresarial a la COVID-19, Steve Forbes destacó: "Las empresas valoran la preparación [para eventos críticos a gran escala] de una manera nueva y han subido la apuesta en términos de asegurar el riesgo. Basta con pensar en la cantidad de empresas que han respondido bien y en las cosas que han hecho, de una manera que ni siquiera los directamente implicados habrían imaginado. Creo que eso demuestra lo absolutamente poderoso que es el espíritu de innovación, creatividad y versatilidad".

El podcast de la Global Leadership Series de Everbridge presenta debates con directores y líderes ejecutivos de Accenture, Aviva, Capital One, The Coca-Cola Company, Fannie Mae, Ford Motor Company, Fortinet, Goldman Sachs, Houston Methodist Hospital, Humana, IBM, Invesco, Major League Baseball, the Mayo Clinic, Moderna, Salesforce.com, Siemens, Volkswagen y muchos otros.

Para escuchar el podcast “Unlocking Resilience” de Everbridge, visite el blog de Everbridge.

