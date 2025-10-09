Williams apuesta por más recortes de tipos de la Fed este año, según declaraciones a LA NACION

9 oct (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, apuesta por más recortes de los tipos de interés este año ante el riesgo de una mayor ralentización del mercado laboral, según en una entrevista publicada el jueves por The New York Times.

Sin embargo, Williams, vicepresidente y miembro con voto permanente del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos, añadió que la ralentización del mercado laboral no apunta a una recesión inminente.

"Mi propia opinión es que sí, que bajaríamos los tipos este año, pero tendremos que ver exactamente lo que eso significa", declaró Williams al periódico.

"El riesgo de que la inflación supere el 2% y no la bajemos sería muy perjudicial para la economía y para nuestra credibilidad. Pero tenemos que hacerlo de forma que hagamos todo lo posible por minimizar el riesgo de que el mercado laboral se enfríe más bruscamente". La Fed recortó sus tipos en un cuarto de punto porcentual en su reunión de septiembre, una medida que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros describieron como una forma de dejar la política monetaria lo suficientemente ajustada como para seguir conteniendo la economía y presionar a la baja la inflación, al tiempo que proporciona una perspectiva más laxa que podría aportar más seguridad ante un debilitamiento rápido del mercado laboral.

Los comentarios de Williams coinciden con las actas de la sesión de la Fed del 16 y 17 de septiembre,

publicadas el miércoles.

Según las actas, los responsables de la Fed coincidieron el mes pasado en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense habían aumentado lo suficiente como para justificar un recorte de los tipos, pero se mantuvieron cautelosos ante la elevada inflación en un momento de debate sobre el peso de los costes de endeudamiento en la economía.

La próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal está prevista para los días 28 y 29 de octubre, y los mercados financieros anticipan otro recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual.

En la entrevista, Williams también dijo que le importaba mucho la independencia de la Fed, en el contexto de la actual incertidumbre sobre el estatus de la Fed, marcado por el intento del presidente del Gobierno, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y su presión sobre el banco central para que reduzca drásticamente los tipos. (Información de Shubham Kalia y Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de Sharon Singleton, Hugh Lawson y Mark Heinrich; edición en español de Jorge Ollero Castela)