Williams busca revertir los puntos de penalización de Sainz

Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 4 sep (Reuters) - La escudería Williams intentará revertir los puntos de penalización impuestos a su piloto Carlos Sainz por colisionar con Liam Lawson en el Gran Premio de Países Bajos del pasado fin de semana, informó el jueves el equipo de Fórmula Uno.

Los comisarios culparon al español, que estaba tratando de adelantar por el exterior en la primera curva después de un reinicio tras el auto de seguridad.

Le impusieron una sanción de 10 segundos y dos puntos de penalización en su licencia, una decisión que Sainz calificó en su momento como "una auténtica broma".

"Hemos presentado un derecho de revisión a la FIA (organismo rector) en relación con la penalización de Carlos en Zandvoort", dijo Williams en un comunicado. "Es importante para nosotros entender cómo ir a las carreras en el futuro y tenemos la esperanza de un resultado positivo".

Lawson, de Racing Bull, terminó 12º y Sainz un puesto por detrás, en una carrera en la que el compañero de equipo de Lawson, el francés Isack Hadjar, subió por vez primera a un podio en la F1, tras culminar en la tercera plaza.

El español dijo a los periodistas que se había sentado con los comisarios durante 15 minutos después de la carrera para discutir el incidente y se quedó con la sensación de que sabían que se habían equivocado.

"Creo que se dieron cuenta de que probablemente la decisión tomada no fue la mejor", comentó. "Ahora estamos intentando ver si podemos aportar pruebas suficientes para cambiar el resultado de la sanción, porque sigo creyendo con firmeza que fue una sanción muy mala la que recibí y un mal juicio".

"Si ha habido un malentendido o una falta de pruebas o análisis, entonces todavía hay tiempo para volver a analizarlo, reabrirlo y cambiarlo", agregó. (Editado en español por Carlos Serrano)