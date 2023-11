Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 28 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el martes que las expectativas de inflación a más largo plazo se han mantenido alentadoramente estables, y celebró la disminución de las presiones inflacionarias.

"Las recientes noticias sobre el anclaje a largo plazo de las expectativas de inflación en Estados Unidos son en su mayoría tranquilizadoras: las medidas disponibles de las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos se han mantenido notablemente estables", dijo Williams en un capítulo de un nuevo informe del Banco de Pagos Internacionales.

Williams no hizo ningún comentario prospectivo sobre la política monetaria en el informe, pero sí señaló lo que considera una tendencia alentadora de descenso de la inflación y un compromiso permanente del banco central de alcanzar su objetivo del 2%.

Williams también escribió que el aumento de la incertidumbre sobre el futuro de la inflación no significa que el público espere mayores presiones sobre los precios.

Este aumento de la incertidumbre "no parece deberse a que las expectativas a largo plazo no sean sólidas, dado que las medidas no sugieren que la incertidumbre aumente linealmente con el horizonte de previsión", escribió Williams.

"Por el contrario, para muchas medidas, la incertidumbre sobre la inflación a largo plazo ha aumentado aproximadamente en el mismo grado o menos que las medidas de horizonte más corto", dijo. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)