Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 16 nov (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el jueves que disponer de buenos datos es fundamental para los actores del mercado, los bancos centrales y los reguladores, y que debería hacerse más para aumentar su disponibilidad.

"Tener acceso a una abundancia de datos es un problema maravilloso", dijo Williams. "Es importante que sigamos dando prioridad a la transparencia y la claridad de los datos, especialmente los de los mercados financieros. Esto es particularmente cierto en la era de la IA, cuando las fuentes de datos son más difíciles de rastrear".

Williams, cuyos comentarios procedían de un texto preparado para su entrega antes de un acto de su banco sobre el mercado de los bonos del Tesoro, no hizo comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria.

Asimismo, indic√≥ que los datos pueden ser mal utilizados, se√Īalando que durante el reciente repunte de la inflaci√≥n muchos se refirieron a medidas de presi√≥n sobre los precios basadas en el mercado y en la fijaci√≥n de precios de opciones de inflaci√≥n.

"Bas√°ndonos en nuestros contactos en el mercado y en la informaci√≥n p√ļblica sobre operaciones con derivados, no son datos en absoluto. No se han registrado operaciones en el mercado estadounidense de opciones sobre inflaci√≥n desde principios de 2021", y lo que se ha citado se ha basado en modelos y no en operaciones reales.

En comentarios separados para la conferencia, Michelle Neal, que dirige el Grupo de Mercados del banco, también defendió la necesidad de más transparencia en el mercado de bonos.

"Estoy deseando que aumente la transparencia de los datos de las transacciones sobre la marcha", comentó. "Mirando más allá, deberíamos considerar si tomar medidas adicionales hacia una mayor transparencia de las transacciones en todo el universo del Tesoro, especialmente para los segmentos menos líquidos (...) donde la transparencia es actualmente limitada".

(Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)