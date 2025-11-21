Williams de la Fed dice que aún se pueden recortar las tasas a "corto plazo"

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 21 nov (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que la entidad puede recortar aún las tasas de interés "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación.

El progreso en materia de inflación se ha "estancado de manera temporal", reconoció Williams en comentarios preparados para ser pronunciados en un evento del Banco Central de Chile, y agregó que es "imperativo restaurar la inflación a nuestra meta de 2% a más largo plazo sobre una base sostenida", desde un nivel actual que él estima en alrededor de 2,75%.

No obstante, dijo que se espera que las presiones sobre los precios se suavicen a medida que el impacto de los aranceles pase a través de la economía sin crear una inflación persistente, mientras que el mercado laboral parece estar debilitándose, con un aumento de la tasa de desempleo en septiembre a un nivel del 4,4% comparable a los años anteriores a la pandemia, "cuando el mercado laboral no estaba sobrecalentado."

La Fed necesita alcanzar su objetivo de inflación "sin crear riesgos indebidos para nuestro objetivo de máximo empleo", señaló.

"Considero que la política monetaria es modestamente restrictiva (...) Por lo tanto, todavía veo margen para un ajuste adicional a corto plazo del rango objetivo para la tasa de los fondos federales, con el fin de acercar la orientación de la política al rango de neutralidad, manteniendo así el equilibrio entre la consecución de nuestros dos objetivos".

La Fed de Nueva York ocupa un puesto de voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas.

Sus comentarios se producen en medio del debate sobre si la Fed debe rebajar las tasas en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre, en la que algunas autoridades monetarias se oponen rotundamente a nuevos recortes hasta que esté claro que la inflación descenderá hasta el objetivo del 2% desde su actual nivel, aún elevado. (Editado en español por Carlos Serrano)