Williams, de la Fed, dice que el recorte de tasas tiene como objetivo reforzar el mercado laboral
- 1 minuto de lectura'
29 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó el lunes que los signos de debilidad que están apareciendo en el mercado laboral lo llevaron a apoyar la reducción de las tasas de interés en la última reunión del banco central.
"Tenía sentido bajar un poco los tipos de interés" y "eliminar un poco la restricción" para ayudar a reforzar el mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo cierta presión a la baja sobre unos niveles de inflación que siguen siendo elevados, declaró Williams en una comparecencia en Rochester, Nueva York.
A principios de este mes, la Reserva Federal recortó en un cuarto de punto porcentual su rango de tipos objetivo, situándolo entre el 4% y el 4,25%. (Reporte de Michael S. Derby, Edición de Franklin Paul. Editado en español por Natalia Ramos)
