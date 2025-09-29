LA NACION

Williams, de la Fed, dice que el recorte de tasas tiene como objetivo reforzar el mercado laboral

Williams, de la Fed, dice que el recorte de tasas tiene como objetivo reforzar el mercado laboral
Williams, de la Fed, dice que el recorte de tasas tiene como objetivo reforzar el mercado laboral

29 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó el lunes que los signos de debilidad que están apareciendo en el mercado laboral lo llevaron a apoyar la reducción de las tasas de interés en la última reunión del banco central.

"Tenía sentido bajar un poco los tipos de interés" y "eliminar un poco la restricción" para ayudar a reforzar el mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo cierta presión a la baja sobre unos niveles de inflación que siguen siendo elevados, declaró Williams en una comparecencia en Rochester, Nueva York.

A principios de este mes, la Reserva Federal recortó en un cuarto de punto porcentual su rango de tipos objetivo, situándolo entre el 4% y el 4,25%. (Reporte de Michael S. Derby, Edición de Franklin Paul. Editado en español por Natalia Ramos)

