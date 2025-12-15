Williams, de la Fed, dice que es "demasiado pronto para decir" lo que se debe hacer en enero

Por Michael S. Derby

15 dic (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que el banco central estadounidense hizo lo correcto al recortar las tasas de interés la semana pasada, pero que lo que suceda a continuación es difícil de decir.

"Estoy muy a favor de la decisión que tomamos" de recortar la tasa de referencia de la Fed en un cuarto de punto porcentual, dijo Williams a la prensa en un acto en Jersey City (Nueva Jersey).

De cara a la reunión de política monetaria del 27-28 de enero, señaló que "vamos a esperar a recopilar todos esos datos" y "es demasiado pronto para decir" cuál debe ser la próxima decisión de política monetaria. (Reportaje de Michael S. Derby; Edición de Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)