Williams, de la Fed, dice que la era de los tipos de interés neutrales bajos no ha terminado

Por Michael S. Derby

26 ago (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó el lunes que la era de tipos de interés subyacentes persistentemente bajos no parece haber terminado, basándose en su lectura de los datos.

Williams, cuyos comentarios procedían del texto de un discurso preparado para una conferencia en Ciudad de México, habló de R-Star, que es una estimación del tipo de interés que tiene un impacto neutral en la economía. En el discurso preparado no comentó las perspectivas de la política monetaria.

Señalando los factores de larga duración que afectan a los tipos de interés subyacentes, Williams dijo: "Las tendencias globales de crecimiento demográfico y de productividad que empujaron a la baja el R-Star no se han invertido".

La R-Star ajustada al crecimiento para EEUU, la zona euro, el Reino Unido y Canadá se sitúa en torno al 0,5% y es similar al periodo anterior a la pandemia, dijo Williams.

"La era de la baja R-Star parece lejos de haber terminado", dijo Williams.

Algunos acontecimientos de los últimos años han dificultado la estimación de la R-Star, como el aumento de la inflación relacionado con la pandemia. Ello provocó agresivas subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo.

Los responsables de la Reserva Federal han ido aumentando constantemente las estimaciones de su objetivo de tipos de interés a largo plazo, lo que sugiere un cambio fundamental en la economía hacia unos costes de endeudamiento más elevados.

Los comentarios de Williams sugirieron que los tipos bajos volverán en algún momento, dadas las fuerzas económicas que han llevado a una estimación baja del R-Star.

Pero también señaló en sus comentarios que "los responsables deberían evitar confiar demasiado en estimaciones precisas" de elementos como el R-Star, dada la incertidumbre en torno a algunos de los factores económicos utilizados para adivinar el valor. (Información de Michael S. Derby; edición de Cynthia Osterman; editado en español por Irene Martínez)