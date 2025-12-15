Williams, de la Fed, dice que la política monetaria de la Fed está en buena posición

Por Michael S. Derby

JERSEY CITY, NUEVA JERSEY, 15 dic (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que el recorte de las tasas de interés del banco central estadounidense de la semana pasada le deja en una buena posición para afrontar lo que se avecina, y añadió que ve una moderación de la inflación en un contexto de enfriamiento del mercado laboral.

"La política monetaria está en una buena posición de cara a 2026", dijo Williams en un acto celebrado por la Asociación de Banqueros de Nueva Jersey. Con la reciente relajación, el Comité Federal de Mercado Abierto "ha movido la postura modestamente restrictiva de la política monetaria hacia la neutralidad".

Williams dijo que es "imperativo" volver a situar la inflación en el 2% sin "crear riesgos indebidos" para el mercado laboral.

"Mi valoración es que, en los últimos meses, los riesgos a la baja para el empleo han aumentado a medida que el mercado laboral se ha enfriado, mientras que los riesgos al alza para la inflación algo ha disminuido".

Los comentarios de Williams fueron sus primeras declaraciones públicas desde que la Fed recortó su tasa de interés de referencia a un día un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%, el 10 de diciembre, en un esfuerzo por equilibrar los crecientes riesgos para el mercado laboral con unos niveles de inflación que se mantienen sobre el objetivo del 2%.

EL MERCADO LABORAL SE ESTÁ ENFRIANDO

Williams se mostró más optimista sobre el crecimiento económico de Estados Unidos para el próximo año a medida que disminuya la incertidumbre y se moderen las presiones inflacionistas.

Señaló que los aranceles no han afectado a los precios tanto como esperaba, y añadió que los gravámenes a la importación parecen haber provocado subidas de precios puntuales que no se traducen en aumentos persistentes de las presiones sobre los precios.

En su opinión, el impacto de los aranceles en la presión sobre los precios "se materializará plenamente en 2026" y la inflación se moderará al 2,5% el año que viene y al 2% en 2027.

También dijo que ve la tasa de desempleo subiendo al 4,5% este año, pero añadió que con su previsión de crecimiento del 2,25% el próximo año, "espero que la tasa de desempleo baje gradualmente en los próximos años".

"El mercado laboral se está enfriando claramente, debo subrayar que ha sido un proceso continuo y gradual, sin señales de un fuerte aumento de los despidos u otros indicios de rápido deterioro", dijo Williams.

(Reporte de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)