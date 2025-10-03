Williams, de la Fed, dice que los bancos centrales deben prepararse para lo inesperado

Por Michael S. Derby

3 oct (Reuters) -

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que los cambios impredecibles son inevitables y que los bancos centrales deben ser conscientes de ello y contar con estrategias para operar en esos entornos.

Los comentarios de Williams, que se produjeron en unas declaraciones preparadas para un evento en Ámsterdam, no abordaron las perspectivas de la política monetaria estadounidense. Williams es vicepresidente del Comité Federal de Mercado Abierto, que el mes pasado recortó los tipos de interés para contrarrestar los crecientes riesgos para el mercado laboral.

"El cambio impredecible y la incertidumbre sin duda seguirá con nosotros en el futuro previsible", dijo Williams, señalando cuestiones como "los efectos de los cambios demográficos globales en curso, la inteligencia artificial y las innovaciones potencialmente transformadoras en nuestros sistemas financieros".

Williams dijo que hacer frente a la incertidumbre significa que los bancos centrales necesitan contar con principios y estrategias sólidos que puedan hacer frente a una serie de contingencias, al tiempo que señaló que seguirá habiendo situaciones novedosas a las que hacer frente. Williams también dijo que las estrategias antes no convencionales, como la compra de bonos, ya no son novedosas y forman parte normal del conjunto de herramientas.

Williams dijo que el anclaje de las expectativas de inflación es fundamental y no puede darse por sentado. (Información de Michael S. Derby; edición de Diane Craft; editado en español por Patrycja Dobrowolska)