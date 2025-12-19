Williams de la Fed no ve necesidad urgente de volver a bajar las tasas: entrevista en CNBC

Por Michael S. Derby

19 dic (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que no veía ninguna necesidad inminente de seguir el recorte de las tasas de interés de la semana pasada con otra reducción.

En una entrevista en CNBC, el funcionario de la Fed dijo que no tenía un "sentido de urgencia" para bajar las tasas.

"Creo que los recortes que hemos hecho nos han posicionado muy bien para ayudar a reducir la inflación y, al mismo tiempo, apoyar un mercado laboral en enfriamiento", aseguró. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)