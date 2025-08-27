Williams dice que necesita ver cómo evolucionan los datos para considerar recorte de tasas de la Fed en septiembre: CNBC

WASHINGTON, 27 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que es probable que las tasas de interés puedan bajar en algún momento, pero que los responsables monetarios tendrán que ver qué indican los próximos datos sobre la economía para decidir si es apropiado hacer un recorte en la reunión del 16-17 de septiembre.

"Cada reunión es, desde mi punto de vista, viva" para un cambio en la tasa de política monetaria de referencia, afirmó Williams en una entrevista en CNBC. "Los riesgos están más equilibrados. Tendremos que ver cómo evolucionan los datos".

La Fed recibirá otro informe de empleo y nueva información sobre la inflación de los precios al consumidor antes de su próxima reunión, datos que ahora podrían pesar en la decisión de recortar las tasas en un cuarto de punto porcentual desde el actual rango del 4,25% al 4,5% que el banco central mantiene desde diciembre.

El presidente del banco central, Jerome Powell, dijo la semana pasada que las perspectivas económicas actuales, junto con los crecientes riesgos para el mercado laboral, "podrían justificar un ajuste de nuestra postura monetaria".

El lenguaje de Powell llevó a los mercados a apostar fuertemente por un recorte de tasas en septiembre, aunque los comentarios de otros funcionarios desde entonces, incluido Williams, un votante permanente en la política de tasas de interés, se han inclinado más por los próximos datos de empleo e inflación para confirmar si un recorte de tasas es apropiado ahora.

Williams dijo además que no tenía ningún comentario sobre las acusaciones planteadas por el presidente Donald Trump frente la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Pero de Cook dijo que "siempre ha aportado integridad y compromiso con la misión de la Reserva Federal".

Aunque no abordó directamente el intento de Trump de despedirla, un asunto que probablemente se dirija a los tribunales, dijo que "la estructura de la Reserva Federal está... diseñada para tener responsables de política monetaria independientes que toman decisiones que afectan a la economía a largo plazo, lejos de la presión política a corto plazo. Y creo que eso es muy, muy importante". (Reporte de Howard Schneider, Editado en Español por Manuel Farías)