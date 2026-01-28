Williams dice que nuevo coche para F1 ya está listo para las pruebas

Por Alan Baldwin

LONDRES, 28 ene (Reuters) - Williams estará listo para probar en Bahrein el próximo mes después de tomar la decisión "increíblemente dolorosa" de perderse el shakedown de Fórmula Uno de esta semana en Barcelona, dijo el miércoles el jefe del equipo James Vowles.

Los excampeones son los únicos ausentes de los cinco días de rodaje en el Circuit de Catalunya que comenzaron el lunes.

Los medios de comunicación habían especulado con la posibilidad de que hubiera algún problema para que el coche superara las pruebas de choque de la FIA necesarias para participar, pero Vowles dijo a los periodistas que ya no había ningún obstáculo.

"Me complace decir que hemos superado todas las pruebas necesarias y estamos listos para correr en Bahréin, y antes llevaremos a cabo un día de rodaje promocional", dijo en una videollamada.

"También estamos llevando a cabo una VTT (pista de pruebas virtual) como banco de pruebas físico del coche... hemos estado ejecutando eso más o menos en paralelo a Barcelona".

Vowles dijo que la decisión de perderse la semana de Barcelona se derivó de la "determinación del equipo para empujar los límites de rendimiento bajo las nuevas regulaciones".

Dijo que Williams podría haber participado pero sólo comprometiendo piezas de repuesto, actualizaciones y preparativos para los tests de Bahrein y el inicio de la temporada en Australia.

"El coche de este año que hemos construido... es unas tres veces más complicado que cualquier otro que hayamos montado antes", dijo.

"Significa que la cantidad de carga que pasa por nuestro sistema es unas tres veces mayor de lo que solía ser y empezamos a retrasarnos un poco y a llegar tarde con las piezas".

Vowles se refirió a ciertas pruebas no especificadas como "un bache en el gran esquema de las cosas" que llevó al equipo más allá del límite de lo que se podía conseguir en el tiempo disponible, sobre todo en el suministro de componentes.

"Estamos en este punto intermedio en el que utilizamos sistemas y, cuando no son del todo adecuados, volvemos a las viejas técnicas y al pegamento humano, y eso es lo que está causando el problema", dijo.

Vowles descartó como "murmullos en los medios de comunicación" las sugerencias de que el coche tenía un sobrepeso significativo y dijo que los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon estaban "hombro con hombro" con él.

Williams terminó quinto en la clasificación por equipos la temporada pasada, su mejor resultado desde 2017. La campaña 2026 comienza con el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo.

(Reporte de Alan Baldwin, edición de Ed Osmond. Editado en español por Natalia Ramos)