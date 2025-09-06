Willian vuelve a Brasil para jugar en Gremio

El veterano volante ofensivo o extremo Willian regresa a Brasil para jugar en el Gremio de Porto Alegre, se anunció este viernes.

El exinternacional brasileño, de 37 años, estaba sin club desde que salió del Fulham tras el fin de temporada 2024-2025 del fútbol inglés.

"Con una exitosa carrera en Europa (...), firma con el Inmortal hasta el final de 2026. ¡Buena suerte!", informó el Gremio en redes sociales.

Formado por el Corinthians, Willian militó en el Shakhtar Donetsk en Ucrania, Anzhi en Rusia, Chelsea, Arsenal y Fulham en Inglaterra y Olympiacos en Grecia.

Ganó, entre otros trofeos, dos títulos de Premier League y uno de Europa League con el Chelsea.

Disputó asimismo 70 partidos con la selección de Brasil, para la que anotó nueve goles y con la que ganó la Copa América de 2019 en casa.

erc/ma