Willy Adames de los Gigantes no se sorprende del éxito de su exequipo en su regreso a Milwaukee

MILWAUKEE (AP) — El dominicano Willy Adames regresó a Milwaukee el viernes y dijo que no está particularmente sorprendido por el resurgimiento veraniego de su antiguo equipo.

El campocorto de los Gigantes ayudó a llevar a los Cerveceros a tres apariciones en los playoffs desde 2021 hasta 2024 antes de que San Francisco lo firmara con un contrato de siete años por US$182 millones. Regresó al American Family Field por primera vez desde su salida para enfrentarse a un equipo de Milwaukee que tiene el mejor récord en las mayores.

Adames, de 29 años, dice que lo que más le ha llamado la atención de este equipo es cómo los Cerveceros han recibido la aportación de todos en el roster en lugar de depender de unos cuantos jugadores para salir adelante.

"Todos están listos para ser el protagonista", afirmó Adames. "No es solo (Christian) Yelich o (William) Contreras o (Jackson) Chourio. Todos".

Adames comentó que la velocidad de los Cerveceros les permite soportar su relativa falta de poder. Milwaukee llegó al viernes en el 18vo puesto en las mayores en jonrones (136) pero segundo en carreras anotadas (658).

"Siento que corren mucho", expresó Adames. "Se ponen en posición de anotar la mayoría del tiempo. Cuando haces eso, no importa si conectas cuadrangulares o no. Tienes muchas oportunidades de llegar al plato cuando tienes peloteros en posición de anotar".

Adames disfrutó tanto su regreso a Milwaukee que el viernes entró al vestuario local e incluso saludó rápidamente al manager de los Cerveceros, Pat Murphy.

Murphy dijo que una de sus principales preocupaciones en el receso previo a la campaña era cómo reemplazar el liderazgo que Adames proporcionaba en el vestuario.

"Probablemente todos los días, ya sea que estuviéramos pensando en jugadores o simplemente en el ambiente, la cultura, lo que sea", siempre piensas en la presencia, una presencia como esa. Es especial", dijo el piloto.

En su última temporada con los Cerveceros, Adames estableció máximos personales con 32 jonrones y 112 carreras impulsadas.

Adames no ha producido al mismo ritmo en su primer año en San Francisco. Está bateando para .222 con un porcentaje de embasado de .310, slugging de .397, 20 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas en 126 juegos. Adames tuvo un porcentaje de slugging de .457 durante su tiempo en Milwaukee.

