Willy Hernangómez: "Espero que esta confianza que tengo se traduzca en minutos con los Pelicans"

El pívot español de Nueva Orleans Pelicans cree que su equipo tiene "mucho talento y mucha química" y que si logra juntar eso puede ser "muy difícil de parar" en la nueva temporada de la NBA como lo ha demostrado España en el pasado Eurobasket donde ha sido elegido el 'MVP', un éxito que le ha dado una "confianza" que espera que "se traduzca en minutos" en la liga estadounidense.

"Uno puede ser supertalentoso, pero necesita un equipo alrededor suyo que pueda ayudar y saber su rol. Se lo he dicho aquí a los chicos, que España no era el equipo más talentoso, no teníamos al tipo más fuerte, pero éramos la mejor unidad, el conjunto con más química y el mejor vestuario", reflexionó Hernangómez en declaraciones recogidas por la web en castellano de la NBA durante el 'Día de Medios' de su equipo.

El madrileño insistió que esa fórmula "es la clave" y que "los equipos ganadores tienen eso en su ADN". "Eso es algo que quiero tener en los Pelicans desde el principio. Tenemos mucho talento y mucha química en el vestuario, y ambas cosas juntas pueden ser muy peligrosas porque puede ser muy bueno y muy difícil de parar. Eso sí, tenemos que trabajar desde el principio y que establezcamos nuestros objetivos", apuntó.

El internacional se ve "preparado" y con "confianza" para intentar brillar en una nueva campaña en la NBA, donde quiere seguir demostrando que cuando tienen "minutos" puede ser "uno de los mejores pívots para jugar al baloncesto". "Quiero seguir haciendo lo mismo y espero jugar. Jonas (Valanciunas) y yo hicimos una apuesta de que quién ganase el partido entre Lituania y España iba a ser el titular, así que aquí me tenéis", añadió con una sonrisa.

Willy Hernangómez considera que espera "jugar y ganar" porque viene de "un equipo ganador". "Voy a seguir trabajando para seguir mejorando y ayudar al equipo a ganar. Es genial saber que tienes la confianza de la organización, este es mi tercer año y he tratado de darlo todo cada día que ha pasado. Quiero tener una buena temporada, llegar a los 'playoffs' y ser mejor persona. Después de este verano me siento tan bien que espero que esa confianza se traduzca en minutos", deseó.

Preguntado por el secreto de la victoria en el Eurobasket, el pívot lo desconoce. "Mucha gente no creía en nosotros porque no teníamos a la gente del pasado, pero hay algo que tenemos dentro en España y es que competimos contra cualquiera y no tenemos miedo de ningún equipo", remarcó.

"Para nosotros sólo se trataba de competir cada día, tratar de mejorar durante el torneo y hacer nuestro trabajo. Fue perfecto, hicimos lo que teníamos que hacer en cada partido y darlo todo", añadió el madrileño, al que le pareció "increíble ser el líder y jugar tantos minutos sin restricción alguna".

Además, para él fue "superespecial" volver a triunfar junto a su hermano Juancho. "Sobre todo para él después de un año muy duro, teniendo que haber cambiado de equipo tantas veces. Le decía que dejase que el juego llegase a él, que era la selección y que todos le querían y que no tenía presión. Él creció durante el torneo y estuvo ahí cuando le necesitábamos en la final", celebró.

"Era Juancho, no era Bo Cruz (su personaje en la película 'Garra'), encontró su ritmo. Es realmente difícil cuando pasas tantos partidos sin jugar, sin confianza, pareces un jugador completamente diferente. Mi hermano es el que todo el mundo vio en la final, con confianza y tirando. Espero que todos lo vean este año", sentenció el jugador de los Pelicans.