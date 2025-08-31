Willy Toledo, Marina Rossell y Laia Manzanares apoyan a la Global Sumud Flotilla en Barcelona

BARCELONA, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El actor Willy Toledo ha pedido en Barcelona, ante uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla que parte a Gaza este domingo, "expulsar al estado genocida de Israel de todos los organismos internacionales".

En declaraciones a los medios, también ha criticado a Israel por los 200 periodistas que "han sido asesinados, la gran mayoría de ellos en acciones directamente planificadas para asesinar medios de comunicación".

Junto a él, también han hablado a los medios la cantante Marina Rosell, que ha dicho que "la guerra empieza con la paz y acaba con la paz" y la actriz Laia Manzanares, que ha reclamado que se proteja a las personas que hoy se embarcan en la flotilla.